https://1prime.ru/20250311/samozapret-855665966.html

Подсчитано число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Подсчитано число россиян, установивших самозапрет на кредиты - 11.03.2025, ПРАЙМ

Подсчитано число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за 10 дней работы сервиса, самому старшему заявителю 103 года, сообщило Минцифры. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:03+0300

2025-03-11T12:03+0300

2025-03-11T12:03+0300

общество

кредиты

https://cdnn.1prime.ru/img/83943/24/839432472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_39fb01a901134da0d920f42326e85d6a.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за 10 дней работы сервиса, самому старшему заявителю 103 года, сообщило Минцифры. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации. "Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен 1 марта. За 10 дней им воспользовались уже 5 миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года", - говорится сообщение в Telegram-канале министерства. Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по числу жителей, которые установили самозапрет на кредиты, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области. Более 90% установили полный запрет на кредитование, уточнили в Минцифры и напомнили, что запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) можно также частично. Снять ограничение можно в любой момент также через "Госуслуги". "Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам", - добавили в Минцифры.

https://1prime.ru/20250310/kredity-855638210.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кредиты