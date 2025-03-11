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Подсчитано число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Подсчитано число россиян, установивших самозапрет на кредиты - 11.03.2025, ПРАЙМ
Подсчитано число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за 10 дней работы сервиса, самому старшему заявителю 103 года, сообщило Минцифры. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:03+0300
2025-03-11T12:03+0300
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общество
кредиты
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за 10 дней работы сервиса, самому старшему заявителю 103 года, сообщило Минцифры. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации. "Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен 1 марта. За 10 дней им воспользовались уже 5 миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года", - говорится сообщение в Telegram-канале министерства. Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по числу жителей, которые установили самозапрет на кредиты, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области. Более 90% установили полный запрет на кредитование, уточнили в Минцифры и напомнили, что запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) можно также частично. Снять ограничение можно в любой момент также через "Госуслуги". "Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам", - добавили в Минцифры.
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общество , кредиты
Подсчитано число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Более 5 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за 10 дней работы сервиса, самому старшему заявителю 103 года, сообщило Минцифры.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.
"Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен 1 марта. За 10 дней им воспользовались уже 5 миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года", - говорится сообщение в Telegram-канале министерства.
Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по числу жителей, которые установили самозапрет на кредиты, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.
Более 90% установили полный запрет на кредитование, уточнили в Минцифры и напомнили, что запретить выдачу кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) можно также частично. Снять ограничение можно в любой момент также через "Госуслуги".
"Сервис может помочь защитить себя от мошенников. В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам", - добавили в Минцифры.
Россияне начали обращаться за кредитами после установки самозапрета