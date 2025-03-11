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Сбербанк отметил рост чистой прибыли по РСБУ в январе-феврале
Сбербанк отметил рост чистой прибыли по РСБУ в январе-феврале - 11.03.2025, ПРАЙМ
Сбербанк отметил рост чистой прибыли по РСБУ в январе-феврале
Сбербанк в январе-феврале 2025 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 13,5% в годовом выражении, до 267,3 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T10:39+0300
2025-03-11T10:39+0300
2025-03-11T10:39+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-феврале 2025 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 13,5% в годовом выражении, до 267,3 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. "Сбер за счет сохранения высокой операционной эффективности смог нарастить чистую прибыль на 13,5% год к году, до 267,3 миллиарда рублей за первые два месяца", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа. Сообщается, что за февраль средства физических лиц выросли на 3,1% (рост на 3,8% без учета валютной переоценки) или на 0,4% с начала года (рост на 1,1% без учета валютной переоценки), до 27,7 триллиона рублей. Средства юридических лиц за месяц снизились на 3,7%, до 13,2 триллиона рублей (снижение на 1,7% без учета валютной переоценки), что связано с оптимизацией стоимости привлечения пассивов. С начала года средства юрлиц выросли на 0,2% (на 2,6% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель в феврале снизился на 1,6% (-0,1% без учета валютной переоценки) и составил 27,1 триллиона руб. С начала года портфель снизился на 2,4% (-0,6% без учета валютной переоценки). За февраль корпоративным клиентам было выдано 1,2 триллиона рублей кредитов, сообщается в отчетности "Сбера" по РСБУ. Розничный кредитный портфель без учета цессии по автокредитам снизился на 0,4% за месяц и на 0,7% с начала года, до 17,4 триллиона руб. Частным клиентам в феврале было выдано 220 миллиардов рублей кредитов. При этом портфель потребительских кредитов снизился в феврале на 2,1%, или на 4% с начала года, до 3,7 триллиона рублей, на фоне высоких ставок в экономике. В феврале выдачи потребительских кредитов составили 76 миллиардов рублей.
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сбербанк, финансы, чистая прибыль, рсбу
Экономика, Сбербанк, Финансы, чистая прибыль, РСБУ
Сбербанк отметил рост чистой прибыли по РСБУ в январе-феврале
Сбербанк: чистая прибыль по РСБУ в январе-феврале 2025 года выросла на 13,5%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-феврале 2025 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 13,5% в годовом выражении, до 267,3 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация.
"Сбер за счет сохранения высокой операционной эффективности смог нарастить чистую прибыль на 13,5% год к году, до 267,3 миллиарда рублей за первые два месяца", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа.
Сообщается, что за февраль средства физических лиц выросли на 3,1% (рост на 3,8% без учета валютной переоценки) или на 0,4% с начала года (рост на 1,1% без учета валютной переоценки), до 27,7 триллиона рублей.
Средства юридических лиц за месяц снизились на 3,7%, до 13,2 триллиона рублей (снижение на 1,7% без учета валютной переоценки), что связано с оптимизацией стоимости привлечения пассивов. С начала года средства юрлиц выросли на 0,2% (на 2,6% без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель в феврале снизился на 1,6% (-0,1% без учета валютной переоценки) и составил 27,1 триллиона руб. С начала года портфель снизился на 2,4% (-0,6% без учета валютной переоценки). За февраль корпоративным клиентам было выдано 1,2 триллиона рублей кредитов, сообщается в отчетности "Сбера" по РСБУ.
Розничный кредитный портфель без учета цессии по автокредитам снизился на 0,4% за месяц и на 0,7% с начала года, до 17,4 триллиона руб. Частным клиентам в феврале было выдано 220 миллиардов рублей кредитов.
При этом портфель потребительских кредитов снизился в феврале на 2,1%, или на 4% с начала года, до 3,7 триллиона рублей, на фоне высоких ставок в экономике. В феврале выдачи потребительских кредитов составили 76 миллиардов рублей.
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