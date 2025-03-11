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В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения

В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения - 11.03.2025, ПРАЙМ

В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск, сообщила Росавиация. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:38+0300

2025-03-11T09:38+0300

2025-03-11T09:38+0300

происшествия

аэропорт шереметьево

москва

росавиация

подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Там добавили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево". Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.

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