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В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения
В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения - 11.03.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск, сообщила Росавиация. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:38+0300
2025-03-11T09:38+0300
происшествия
аэропорт шереметьево
москва
росавиация
подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Там добавили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево". Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
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аэропорт шереметьево, москва, росавиация, подмосковье, сергей собянин
Происшествия, аэропорт Шереметьево, МОСКВА, Росавиация, ПОДМОСКОВЬЕ, Сергей Собянин
09:38 11.03.2025
 
В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения

Росавиация: в "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолеты у терминала F в аэропорту Шереметьево.
Самолеты у терминала F в аэропорту Шереметьево. - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск, сообщила Росавиация.
"В аэропорту "Шереметьево" в 08.55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.
Там добавили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 18 самолетов, выполнявших рейсы в "Шереметьево".
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в "Шереметьево"
08:27
 
Происшествияаэропорт ШереметьевоМОСКВАРосавиацияПОДМОСКОВЬЕСергей Собянин
 
 
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