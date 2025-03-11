https://1prime.ru/20250311/skinner-855654635.html

Скиннер и Рашид прошли обучение в Британии по одной программе

Скиннер и Рашид прошли обучение в Британии по одной программе - 11.03.2025, ПРАЙМ

Скиннер и Рашид прошли обучение в Британии по одной программе

Раскрытый ФСБ шпион Майкл Скиннер и его супруга Табасум Рашид, занимающая должность первого секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T06:57+0300

2025-03-11T06:57+0300

2025-03-11T06:57+0300

экономика

россия

общество

москва

великобритания

рф

фсб

мид

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855654635.jpg?1741665464

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Раскрытый ФСБ шпион Майкл Скиннер и его супруга Табасум Рашид, занимающая должность первого секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве, прошли обучение по одной и той же британской государственной программе подготовки кадров, в рамках которой среди прочего готовят специалистов по анализу разведданных и сотрудников для министерства обороны, выяснило РИА Новости на основе данных соцсетей. Согласно информации, опубликованной на их страницах, Скиннер и Рашид поступили в сентябре 2015 года на британскую программу обучения для ускоренного продвижения по госслужбе (Civil Service Fast Stream). Закончили обучение супруги спустя два года. На сайте программы указано, что по ней, в частности, готовят специалистов по обработке разведывательной информации для правительства. Работа аналитика может быть оперативной, международной, краткосрочной или долгосрочной. При этом для поступления на программу не обязательно быть специалистом. Кандидатам нужен лишь "правильный настрой, способность критически мыслить и умение эффективно общаться", говорится на сайте программы. "От составления оценок для премьер-министра и совета национальной безопасности до составления отчетов о конфликтах и политических событиях по всему миру, оказания помощи правоохранительным органам и министерству обороны Великобритании, а также содействия другим в обеспечении защиты британских цепочек поставок. Наша работа охватывает больше, чем вы думаете", - говорится на сайте программы. Аналитики разведданных работают по разным направлениям, таким как борьба с терроризмом и организованной преступностью, защита границ и работа на оборонный сектор. Приоритетными местами работы по этой специализации являются военная разведка, министерство внутренних дел, объединенная разведывательная организация, управление по налоговым и таможенным сборам, агентство по борьбе с преступностью и другие ведомства, сообщается на сайте британского правительства. Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности РФ, дипломатов лишают аккредитации, за две недели они должны покинуть Россию. По данным ФСБ, достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид - при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ. По информации ФСБ, "на указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок". Вскрытие противоправной деятельности Одедры и Скиннера - не первый удар, нанесенный за последние полгода российской контрразведкой по шпионскому "гнезду" под крышей британского посольства в Москве. В сентябре 2024 года российская сторона пошла на беспрецедентный шаг – была прекращена аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии, занимавшихся разведывательно-подрывной работой. ФСБ тогда заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, был назван директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, после начала российской специальной военной операции ставший спецслужбой, основная задача которой - нанесение стране стратегического поражения России. Отмечалось, что выдворенные британцы, в числе прочего, посещали сборища НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов, что Лондон засылает в Россию разведчиков под видом дипломатов, а для прикрытия шпионских акций использует малолетних детей. Поэтому ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи, подчеркивали в ФСБ, а намеки о необходимости прекратить подрывную работу англичане не воспринимают, поэтому поначалу из России вышвырнули шестерых. Но этим дело не ограничилось. В конце ноября 2024-го ФСБ заявила, что второй секретарь отдела посольства Британии Уилкс Эдвард Прайор вел разведывательно-подрывную работу против России. Примечательно, что он "отличился" очень быстро - сменяя на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России, Прайор при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство.

москва

великобритания

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, великобритания, рф, фсб, мид, мид рф