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СМИ: танкер Stena Immaculate был зафрахтован военными США
СМИ: танкер Stena Immaculate был зафрахтован военными США - 11.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: танкер Stena Immaculate был зафрахтован военными США
Танкер Stena Immaculate с авиатопливом на борту, столкнувшийся с контейнеровозом у берегов Великобритании, был зафрахтован американскими военными, которым и... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T03:41+0300
2025-03-11T03:41+0300
2025-03-11T03:41+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Танкер Stena Immaculate с авиатопливом на борту, столкнувшийся с контейнеровозом у берегов Великобритании, был зафрахтован американскими военными, которым и принадлежит само реактивное топливо, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на данные компании-оператора судна Crowley сообщал, что на танкере находилось 220 тысяч баррелей авиатоплива Jet-A1, и по меньшей мере один грузовой бак с ним был поврежден в ходе столкновения. Объем утечки топлива неизвестен.
"Immaculate был зафрахтован американскими военными, которым также принадлежал груз реактивного топлива", - пишет издание.
В понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Позднее поисковая операция была прекращена, а пропавшего так и не удалось найти.
Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер передавало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
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мировая экономика, великобритания, москва, sky news
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СМИ: танкер Stena Immaculate был зафрахтован военными США
WSJ: танкер Stena Immaculate был зафрахтован американскими военными
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Танкер Stena Immaculate с авиатопливом на борту, столкнувшийся с контейнеровозом у берегов Великобритании, был зафрахтован американскими военными, которым и принадлежит само реактивное топливо, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на данные компании-оператора судна Crowley сообщал, что на танкере находилось 220 тысяч баррелей авиатоплива Jet-A1, и по меньшей мере один грузовой бак с ним был поврежден в ходе столкновения. Объем утечки топлива неизвестен.
"Immaculate был зафрахтован американскими военными, которым также принадлежал груз реактивного топлива", - пишет издание.
В понедельник танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. Британский депутат Грэм Стюарт заявил, что все члены экипажей двух судов были спасены, однако позднее компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды числится пропавшим. Позднее поисковая операция была прекращена, а пропавшего так и не удалось найти.
Судоходная компания Crowley сообщила, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1, которое он перевозил. Агентство Рейтер передавало, что на борту контейнеровоза, среди прочего, находилось 15 контейнеров с ядовитым цианидом натрия.