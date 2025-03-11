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В России могут появиться новые производители соджу

В России могут появиться новые производители соджу - 11.03.2025, ПРАЙМ

В России могут появиться новые производители соджу

Два российских производителя подали заявки на регистрацию товарных знаков для производства появившегося в Корее напитка соджу, передает издание РБК Вино. | 11.03.2025, ПРАЙМ

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россия

соджу

производство

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Два российских производителя подали заявки на регистрацию товарных знаков для производства появившегося в Корее напитка соджу, передает издание РБК Вино."Томский завод "Кахети" намерен зарегистрировать знак Khari, а предприятие "Пермалко" — знак Pum Purum", - говорится в публикации.Отмечается, что оба производителя намерены внести соджу в свой ассортимент, чтобы привлечь новых потребителей. В 2024 году продажи соджу в России составили более 4,3 млн литров, что в 35,8 раз больше, чем в предыдущем году. В этом рынке лидируют бренды "Алкогольной Сибирской Группы", которая продала более 2,2 млн литров продукции.В экспертной гильдии "Алкопро" считают, что популярность соджу в России связана как с интересом к экзотике, так и с возможностями отечественных предприятий, которые в настоящее время производят ароматизированную версию соджу.

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россия, соджу, производство