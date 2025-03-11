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В России могут появиться новые производители соджу - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В России могут появиться новые производители соджу
В России могут появиться новые производители соджу - 11.03.2025, ПРАЙМ
В России могут появиться новые производители соджу
Два российских производителя подали заявки на регистрацию товарных знаков для производства появившегося в Корее напитка соджу, передает издание РБК Вино. | 11.03.2025, ПРАЙМ
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россия
соджу
производство
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Два российских производителя подали заявки на регистрацию товарных знаков для производства появившегося в Корее напитка соджу, передает издание РБК Вино."Томский завод "Кахети" намерен зарегистрировать знак Khari, а предприятие "Пермалко" — знак Pum Purum", - говорится в публикации.Отмечается, что оба производителя намерены внести соджу в свой ассортимент, чтобы привлечь новых потребителей. В 2024 году продажи соджу в России составили более 4,3 млн литров, что в 35,8 раз больше, чем в предыдущем году. В этом рынке лидируют бренды "Алкогольной Сибирской Группы", которая продала более 2,2 млн литров продукции.В экспертной гильдии "Алкопро" считают, что популярность соджу в России связана как с интересом к экзотике, так и с возможностями отечественных предприятий, которые в настоящее время производят ароматизированную версию соджу.
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россия, соджу, производство
РОССИЯ, соджу, производство
11:03 11.03.2025
 
В России могут появиться новые производители соджу

РБК Вино: в России появятся новые производители соджу на фоне роста спроса

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Цех розлива на московском заводе шампанских вин "Корнет"
#Цех розлива на московском заводе шампанских вин Корнет - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Два российских производителя подали заявки на регистрацию товарных знаков для производства появившегося в Корее напитка соджу, передает издание РБК Вино.
"Томский завод "Кахети" намерен зарегистрировать знак Khari, а предприятие "Пермалко" — знак Pum Purum", - говорится в публикации.
Отмечается, что оба производителя намерены внести соджу в свой ассортимент, чтобы привлечь новых потребителей. В 2024 году продажи соджу в России составили более 4,3 млн литров, что в 35,8 раз больше, чем в предыдущем году. В этом рынке лидируют бренды "Алкогольной Сибирской Группы", которая продала более 2,2 млн литров продукции.
В экспертной гильдии "Алкопро" считают, что популярность соджу в России связана как с интересом к экзотике, так и с возможностями отечественных предприятий, которые в настоящее время производят ароматизированную версию соджу.
Цех розлива пивоваренном заводе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
СМИ: российские импортеры намерены ввозить пиво из Доминиканской Республики
08:31
 
РОССИЯсоджупроизводство
 
 
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