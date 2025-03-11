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Биржевые цены на апельсиновый сок в мире падают до минимума 2023 года
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире падают до минимума 2023 года - 11.03.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире падают до минимума 2023 года
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире во вторник снижаются на 6%, до самого низкого уровня с лета позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T16:56+0300
2025-03-11T16:56+0300
2025-03-11T16:56+0300
экономика
цены
апельсины
напитки
фьючерсы
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире во вторник снижаются на 6%, до самого низкого уровня с лета позапрошлого года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.31 мск цена майского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падает на 6,4%, до 2,6525 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель достиг минимально 2,631 доллара, это самое низкое значение с конца июня 2023 года. С начала года цена на фьючерс снизилась в 1,9 раза. Наиболее сильно стоимость уменьшилась в феврале - на 35%, с начала марта цена снизилась на более чем 11%, в январе - на 5%.
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цены, апельсины, напитки, фьючерсы
Экономика, цены, апельсины, напитки, фьючерсы
Биржевые цены на апельсиновый сок в мире падают до минимума 2023 года
Биржевые цены на апельсиновый сок во вторник снижаются на 6%
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире во вторник снижаются на 6%, до самого низкого уровня с лета позапрошлого года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.31 мск цена майского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падает на 6,4%, до 2,6525 доллара за фунт. Ранее в ходе торгов показатель достиг минимально 2,631 доллара, это самое низкое значение с конца июня 2023 года.
С начала года цена на фьючерс снизилась в 1,9 раза. Наиболее сильно стоимость уменьшилась в феврале - на 35%, с начала марта цена снизилась на более чем 11%, в январе - на 5%.
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