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В США обвинили Украину в желании воевать с Россией

В США обвинили Украину в желании воевать с Россией - 11.03.2025, ПРАЙМ

В США обвинили Украину в желании воевать с Россией

США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, одновременно раскритиковав курс американской внешней... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T00:16+0300

2025-03-11T00:16+0300

2025-03-11T00:16+0300

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ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, одновременно раскритиковав курс американской внешней политики на "войну" с Москвой. "Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией. Для меня это не имеет никакого смысла… Это не отвечает нашим интересам как нации", - сказал он в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо. По словам Карлсона, в Америке присутствуют люди, испытывающие "глубокую, эмоциональную ненависть к России". Журналист отметил, что США потратили свыше 100 миллиардов долларов на помощь Киеву, "будучи банкротом", Украина потеряла более миллиона человек погибшими, а вся страна оказалась полностью разрушена в ходе конфликта. "Все, чего мы достигли - это разрушение данной страны… это ужасно", - резюмировал Карлсон. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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мировая экономика, россия, украина, сша, москва, такер карлсон, владимир путин, нато