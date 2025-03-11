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США хотят сделать мишенью невинных иракцев, заявил глава МИД Ирана

США хотят сделать мишенью невинных иракцев, заявил глава МИД Ирана - 11.03.2025, ПРАЙМ

США хотят сделать мишенью невинных иракцев, заявил глава МИД Ирана

Вашингтон решил сделать мишенью невинных иракцев, стремясь лишить их таких базовых бытовых услуг, как электричество, Тегеран остается привержен своим... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T00:49+0300

2025-03-11T00:49+0300

2025-03-11T00:49+0300

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ТЕГЕРАН, 11 мар – ПРАЙМ. Вашингтон решил сделать мишенью невинных иракцев, стремясь лишить их таких базовых бытовых услуг, как электричество, Тегеран остается привержен своим обязательствам перед правительством Ирака, вместе с которым будет противостоять незаконным действиям США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на принятое американской администрацией решение, касающееся энергетики Ирака. Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на представителей госдепартамента США, что Белый дом не продлил 120-дневное исключение, которое позволяло Ираку рассчитываться с Ираном за поставки природного газа и электричества. В настоящее время Ирак страдает от нехватки природного газа для производства электроэнергии, что приводит к периодическим отключениям и массовым протестам. "Достоин крайнего сожаления тот факт, что администрация США решила сделать мишенью невинных иракцев, пытаясь лишить их доступа к таким базовым (бытовым - ред.) услугам, как электричество, особенно в преддверии наступления жарких месяцев года", - написал Аракчи в соцсети Х. Министр подчеркнул, что Иран поддерживает иракский народ и остается привержен своим обязательствам перед правительством Ирака, вместе с которым будет "противостоять незаконным действиям США". Днем ранее официальное Иракское новостное агентство со ссылкой на пресс-секретаря правительства Басима аль-Авади сообщило, что правительство Ирака подготовило различные сценарии в связи с возможным прекращением поставок природного газа из Ирана по решению новой администрации Белого дома. Глава финансового комитета в парламенте Ирака Атуан аль-Атуани заявлял, что прекращение поставок иранского газа в Ирак после того, как администрация США не продлила разрешение на необходимые для этого банковские операции, приведет к катастрофическим последствиям для системы электроснабжения Ирака уже летом этого года. Министерство электроэнергетики Ирака в октябре подписало соглашение с Туркменией по своповым поставкам природного газа через территорию Ирана, однако о начале поставок с тех пор объявлено не было. Пресс-секретарь правительства также отметил, что к 2028 году Ирак планирует достичь стадии самообеспечения энергией и не будет нуждаться в импорте газа из-за рубежа. Санкции, введенные США против Ирана, включают в себя запрет на реализацию банковских операций с Исламской Республикой и наложение вторичных санкций на иностранные банки, осуществляющие транзакции с Тегераном. В марте 2023 года США пролонгировали частичное освобождение Ирака от санкций, разрешив ему выплатить Ирану 500 миллионов долларов в счет оплаты долга за поставки газа и электроэнергии.

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мировая экономика, ирак, иран, сша