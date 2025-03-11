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В США обвинили Украину в продаже оружия на черном рынке - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В США обвинили Украину в продаже оружия на черном рынке
В США обвинили Украину в продаже оружия на черном рынке - 11.03.2025, ПРАЙМ
В США обвинили Украину в продаже оружия на черном рынке
Украина продала огромную долю поставленного США и НАТО оружия на черном рынке, хотя Вашингтон несет обязательство контролировать передаваемую Киеву военную... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T01:16+0300
2025-03-11T01:16+0300
мировая экономика
экономика
украина
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сша
такер карлсон
владимир путин
сеймур херш
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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Украина продала огромную долю поставленного США и НАТО оружия на черном рынке, хотя Вашингтон несет обязательство контролировать передаваемую Киеву военную помощь, заявил американский журналист Такер Карлсон. "Она (Украина - ред.) продала огромное количество поставленных Америкой и НАТО систем вооружения по всему миру. Сейчас их скупают правительства и вооруженные группы", - сообщил он в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо. По словам Карлсона, отправленное Западом оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), палестинскому движению ХАМАС и другим, что является "невероятно дестабилизирующим". Он также признался, что лично знает покупателей такого оружия, но не может указывать их имена. Карлсон добавил, что считает Украину "самой коррумпированной страной в Европе", уровень коррупции в которой настолько велик, что даже НАТО не хочет его в составе своих членов. "Мы влили миллиарды долларов в довольно высокотехнологичные системы вооружения, в эту страну, и мы не следим за ним. У нас также есть биолаборатории в стране… Мы несем моральное обязательство следить за этим", - подчеркнул Карлсон. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В конце октября 2022 года комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Ахлгрен в интервью изданию Yle заявил, что поставленное Украине вооружение может находиться в руках финского криминала. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и бывший тогда замглавы польского МВД Мачей Вонсик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, украина, запад, сша, такер карлсон, владимир путин, сеймур херш, нато, ес, оон
Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, Сеймур Херш, НАТО, ЕС, ООН
01:16 11.03.2025
 
В США обвинили Украину в продаже оружия на черном рынке

Такер Карлсон: Украина продала огромную долю поставленного США и НАТО оружия

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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Украина продала огромную долю поставленного США и НАТО оружия на черном рынке, хотя Вашингтон несет обязательство контролировать передаваемую Киеву военную помощь, заявил американский журналист Такер Карлсон.
"Она (Украина - ред.) продала огромное количество поставленных Америкой и НАТО систем вооружения по всему миру. Сейчас их скупают правительства и вооруженные группы", - сообщил он в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо.
По словам Карлсона, отправленное Западом оружие попадает в руки мексиканским наркокартелям, движению "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), палестинскому движению ХАМАС и другим, что является "невероятно дестабилизирующим".
Он также признался, что лично знает покупателей такого оружия, но не может указывать их имена. Карлсон добавил, что считает Украину "самой коррумпированной страной в Европе", уровень коррупции в которой настолько велик, что даже НАТО не хочет его в составе своих членов.
"Мы влили миллиарды долларов в довольно высокотехнологичные системы вооружения, в эту страну, и мы не следим за ним. У нас также есть биолаборатории в стране… Мы несем моральное обязательство следить за этим", - подчеркнул Карлсон.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В конце октября 2022 года комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Ахлгрен в интервью изданию Yle заявил, что поставленное Украине вооружение может находиться в руках финского криминала. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и бывший тогда замглавы польского МВД Мачей Вонсик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДСШАТакер КарлсонВладимир ПутинСеймур ХершНАТОЕСООН
 
 
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