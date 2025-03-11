https://1prime.ru/20250311/ssha-855673753.html

СМИ: в США не хотят слышать от Киева о выходе на границы 2014 или 2022 года

СМИ: в США не хотят слышать от Киева о выходе на границы 2014 или 2022 года - 11.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: в США не хотят слышать от Киева о выходе на границы 2014 или 2022 года

Американские чиновники ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов, сообщает британский телеканал Sky News. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:49+0300

2025-03-11T14:49+0300

2025-03-11T14:49+0300

политика

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американские чиновники ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов, сообщает британский телеканал Sky News. МИД Украины ранее во вторник сообщил, что встреча украинской делегации с представителями США началась в Саудовской Аравии. "В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 года или 2022 года", - говорится в публикации. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://1prime.ru/20250310/ukraina-855649776.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина