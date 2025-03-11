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СМИ: в США не хотят слышать от Киева о выходе на границы 2014 или 2022 года
СМИ: в США не хотят слышать от Киева о выходе на границы 2014 или 2022 года - 11.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: в США не хотят слышать от Киева о выходе на границы 2014 или 2022 года
Американские чиновники ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов, сообщает британский телеканал Sky News. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:49+0300
2025-03-11T14:49+0300
2025-03-11T14:49+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американские чиновники ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов, сообщает британский телеканал Sky News. МИД Украины ранее во вторник сообщил, что встреча украинской делегации с представителями США началась в Саудовской Аравии. "В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 года или 2022 года", - говорится в публикации. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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сша, украина
СМИ: в США не хотят слышать от Киева о выходе на границы 2014 или 2022 года
Sky News: в США не хотят слышать от Киева о выходе на границы 2014 или 2022 года
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Американские чиновники ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов, сообщает британский телеканал Sky News.
МИД Украины ранее во вторник сообщил, что встреча украинской делегации с представителями США началась в Саудовской Аравии.
"В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 года или 2022 года", - говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Рубио усомнился в способности Украины вернуться к границам 2014 года