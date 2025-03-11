Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250311/ssha-855683859.html
Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество
Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество - 11.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество
Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:08+0300
2025-03-11T21:08+0300
канада
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами. При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
https://1prime.ru/20250311/kanada-855678812.html
канада
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
канада, сша, дональд трамп
КАНАДА, США, Дональд Трамп
21:08 11.03.2025
 
Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество

Белый дом: отношения США и Канады начинают перерастать в соперничество

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами.
При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США
17:35
 
КАНАДАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала