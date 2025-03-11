https://1prime.ru/20250311/ssha-855683859.html

Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество

Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество - 11.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество

Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T21:08+0300

2025-03-11T21:08+0300

2025-03-11T21:08+0300

канада

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами. При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.

https://1prime.ru/20250311/kanada-855678812.html

канада

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

канада, сша, дональд трамп