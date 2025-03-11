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Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество
Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество - 11.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество
Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T21:08+0300
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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами. При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
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КАНАДА, США, Дональд Трамп
Белый дом: отношения с Канадой начинают перерастать в соперничество
Белый дом: отношения США и Канады начинают перерастать в соперничество
ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Канада остается соседом и союзником США, однако отношения двух стран начинают приобретать элементы соперничества, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Канада – наш сосед, наш партнер, они всегда были союзником. Однако, возможно, теперь они превращаются в нашего конкурента", – сказала Левитт в ходе брифинга, отвечая на вопрос о последствиях торговых разногласий между странами.
При этом она повторила озвученный ранее Вашингтоном тезис о том, что положение Канады "было бы лучше" в составе США на правах 51-го штата.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на канадские сталь и алюминий до 50% с 12 марта, а также потребовал от Оттавы снизить тарифы на американскую молочную продукцию.
Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США