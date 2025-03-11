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В России отметили существенное замедление темпов снижения ставок по вкладам

В России отметили существенное замедление темпов снижения ставок по вкладам - 11.03.2025, ПРАЙМ

В России отметили существенное замедление темпов снижения ставок по вкладам

Темпы снижения ставок по вкладам в основных банках существенно замедлились с 3 по 9 марта, сообщили в пресс-службе "Финуслуг". | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:48+0300

2025-03-11T17:48+0300

2025-03-11T17:48+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Темпы снижения ставок по вкладам в основных банках существенно замедлились с 3 по 9 марта, сообщили в пресс-службе "Финуслуг". "В период с 3 по 9 марта 2025 года по сравнению с предшествующей неделей темпы снижения ставок по вкладам в российских банках замедлились. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тысяч рублей на три, шесть и 12 месяцев", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что по сравнению с 3 марта соответствующий индекс снизился на 0,03–0,11 процентного пункта после снижения на 0,41-0,46 процентного пункта неделей ранее. Сильнее всего на прошлой неделе снизилась доходность полугодовых вкладов, тогда как неделей ранее доходность снизилась сильнее всего по трехмесячным и годовым вкладам, отметили "Финуслуги". В результате значения индекса вкладов по состоянию на 10 марта составили 19,78–20,69% годовых. Доходность вкладов на три месяца составила 20,37% годовых (снижение на 0,11 процентного пункта за неделю). Доходность полугодовых вкладов - 20,69% годовых (минус 0,09 процентного пункта), доходность годовых вкладов опустилась на 0,03 процентного пункта, до 19,78%. А максимальная ставка среди рассматриваемых депозитов составляет 23% годовых. Отмечается также, что за прошедший период доходность депозитов изменилась в восьми банках из этой двадцатки, из них в семи банках было снижение.

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финансы, россия, банки