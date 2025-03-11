https://1prime.ru/20250311/sud-855658787.html

Wartsila Solutions проиграла в кассации спор с "Северной верфью"

Wartsila Solutions проиграла в кассации спор с "Северной верфью" - 11.03.2025, ПРАЙМ

Wartsila Solutions проиграла в кассации спор с "Северной верфью"

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу судозавода "Северная | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:06+0300

2025-03-11T09:06+0300

2025-03-11T09:06+0300

санкт-петербург

бизнес

северная верфь

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/54/841455406_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4f90039ae385f9ff29f1410a6ad3dfaa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу судозавода "Северная верфь" около 3,8 миллиона евро, следует из материалов дела. "Оставить без изменения решение (первой инстанции - ред.) и... постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщается в карточке дела, где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части постановления кассационного суда. Wartsila Solutions оспаривала решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое в июле 2024 года. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с его выводами в октябре. Согласно вердикту суда первой инстанции, с финской компании взыскивается "излишне уплаченный аванс" по контракту с судостроительным заводом "Северная верфь", который был заключен в сентябре 2020 года. Как отмечается в материалах дела, этот контракт предполагал поставку 4 судовых комплектов пропульсивного и вспомогательного оборудования. Wartsila Solutions 27 сентября 2022 года уведомила "Северную верфь" о его расторжении из-за санкций ЕС в отношении России. "Северная верфь" - не единственный судостроительный завод Петербурга, который судится с Wartsila Solutions, а также с ее головной компанией Wartsila Oyj. Так, в сентябре 2023 года – июле 2024 года финская компания проиграла в судах всех инстанций спор о взыскании в пользу "Адмиралтейских верфей" около 2,38 миллиона евро. В мае 2023 года – мае 2024 года "Балтийский завод" выиграл в судах спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это судебное разбирательство было связано с отказом финской компании поставлять оборудование на ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.

https://1prime.ru/20250221/sud-855128816.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкт-петербург, бизнес, северная верфь