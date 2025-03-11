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Суд поддержал отказ ФНС вернуть "дочке" Oracle "переплаченный" налог - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Суд поддержал отказ ФНС вернуть "дочке" Oracle "переплаченный" налог
Суд поддержал отказ ФНС вернуть "дочке" Oracle "переплаченный" налог - 11.03.2025, ПРАЙМ
Суд поддержал отказ ФНС вернуть "дочке" Oracle "переплаченный" налог
Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение инспекции ФНС России, которая признала незаконным требование российского АО "Оракл компьютерное оборудование"... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:28+0300
2025-03-11T11:28+0300
финансы
фнс россии
oracle
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение инспекции ФНС России, которая признала незаконным требование российского АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО) вернуть ему более 40 миллионов рублей налога на прибыль за 2021 год после выявленного увеличения его расходов, следует из опубликованного решения суда. "Дочка" Oracle, признанная в августе 2023 года банкротом, оспаривала решение инспекции от 26 июня 2023 года. ФНС отказалась принять уточненную декларацию компании, увеличивающую ее расходы на 202 миллиона рублей, и вернуть из бюджета более 40 миллионов рублей "переплаченного" налога на прибыль. Как пояснила российская компания, расходы выросли за счет увеличения вознаграждения в адрес ирландской Oracle ЕМЕА Limited, по дистрибьюторскому соглашению с которой она поставляла компьютерное оборудование в Россию. По словам заявителя, такие корректировки по итогам года производятся внутри группы с тем, чтобы результаты деятельности российского "Оракла" за 2021 год были аналогичны результатам, полученным на рыночных условиях за предыдущий год. ФНС со своей стороны заявила, что единственной целью было выведение денежных средств в адрес юрлица из недружественного государства и незаконный возврата налога из бюджета России "в особо крупном размере для создания угрозы экономической стабильности государства". По данным ФНС, с мая по июнь 2022 года "Ораклу" было возвращено более 350 миллионов рублей налога на прибыль, при этом до 2022 года налогоплательщик никогда не уменьшал полученные доходы на сумму увеличения вознаграждения в пользу Oracle и не заявлял возврат налога из бюджета России в значительных суммах. Суд согласился с доводами ФНС, отказавшейся принимать уточненные расходы и возвращать налог, "в связи с наличием признаков формального составления документов при отсутствии экономического обоснования спорных расходов, а также представлением неполного, противоречивого пакета документов". Арбитражный суд Москвы в 2023 году признал АО "Оракл компьютерное оборудование" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей. Oracle основана в 1977 году. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В марте 2022 года компания приостановила работу в России.
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финансы, фнс россии, oracle
Финансы, ФНС России, Oracle
11:28 11.03.2025
 
Суд поддержал отказ ФНС вернуть "дочке" Oracle "переплаченный" налог

Суд поддержал ФНС в отказе вернуть "дочке" Oracle 40 млн рублей налога

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение инспекции ФНС России, которая признала незаконным требование российского АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО) вернуть ему более 40 миллионов рублей налога на прибыль за 2021 год после выявленного увеличения его расходов, следует из опубликованного решения суда.
"Дочка" Oracle, признанная в августе 2023 года банкротом, оспаривала решение инспекции от 26 июня 2023 года. ФНС отказалась принять уточненную декларацию компании, увеличивающую ее расходы на 202 миллиона рублей, и вернуть из бюджета более 40 миллионов рублей "переплаченного" налога на прибыль.
Как пояснила российская компания, расходы выросли за счет увеличения вознаграждения в адрес ирландской Oracle ЕМЕА Limited, по дистрибьюторскому соглашению с которой она поставляла компьютерное оборудование в Россию. По словам заявителя, такие корректировки по итогам года производятся внутри группы с тем, чтобы результаты деятельности российского "Оракла" за 2021 год были аналогичны результатам, полученным на рыночных условиях за предыдущий год.
ФНС со своей стороны заявила, что единственной целью было выведение денежных средств в адрес юрлица из недружественного государства и незаконный возврата налога из бюджета России "в особо крупном размере для создания угрозы экономической стабильности государства".
По данным ФНС, с мая по июнь 2022 года "Ораклу" было возвращено более 350 миллионов рублей налога на прибыль, при этом до 2022 года налогоплательщик никогда не уменьшал полученные доходы на сумму увеличения вознаграждения в пользу Oracle и не заявлял возврат налога из бюджета России в значительных суммах.
Суд согласился с доводами ФНС, отказавшейся принимать уточненные расходы и возвращать налог, "в связи с наличием признаков формального составления документов при отсутствии экономического обоснования спорных расходов, а также представлением неполного, противоречивого пакета документов".
Арбитражный суд Москвы в 2023 году признал АО "Оракл компьютерное оборудование" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей.
Oracle основана в 1977 году. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В марте 2022 года компания приостановила работу в России.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2023
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