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Суд поддержал отказ ФНС вернуть "дочке" Oracle "переплаченный" налог

Суд поддержал отказ ФНС вернуть "дочке" Oracle "переплаченный" налог - 11.03.2025, ПРАЙМ

Суд поддержал отказ ФНС вернуть "дочке" Oracle "переплаченный" налог

Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение инспекции ФНС России, которая признала незаконным требование российского АО "Оракл компьютерное оборудование"... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:28+0300

2025-03-11T11:28+0300

2025-03-11T11:28+0300

финансы

фнс россии

oracle

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение инспекции ФНС России, которая признала незаконным требование российского АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО) вернуть ему более 40 миллионов рублей налога на прибыль за 2021 год после выявленного увеличения его расходов, следует из опубликованного решения суда. "Дочка" Oracle, признанная в августе 2023 года банкротом, оспаривала решение инспекции от 26 июня 2023 года. ФНС отказалась принять уточненную декларацию компании, увеличивающую ее расходы на 202 миллиона рублей, и вернуть из бюджета более 40 миллионов рублей "переплаченного" налога на прибыль. Как пояснила российская компания, расходы выросли за счет увеличения вознаграждения в адрес ирландской Oracle ЕМЕА Limited, по дистрибьюторскому соглашению с которой она поставляла компьютерное оборудование в Россию. По словам заявителя, такие корректировки по итогам года производятся внутри группы с тем, чтобы результаты деятельности российского "Оракла" за 2021 год были аналогичны результатам, полученным на рыночных условиях за предыдущий год. ФНС со своей стороны заявила, что единственной целью было выведение денежных средств в адрес юрлица из недружественного государства и незаконный возврата налога из бюджета России "в особо крупном размере для создания угрозы экономической стабильности государства". По данным ФНС, с мая по июнь 2022 года "Ораклу" было возвращено более 350 миллионов рублей налога на прибыль, при этом до 2022 года налогоплательщик никогда не уменьшал полученные доходы на сумму увеличения вознаграждения в пользу Oracle и не заявлял возврат налога из бюджета России в значительных суммах. Суд согласился с доводами ФНС, отказавшейся принимать уточненные расходы и возвращать налог, "в связи с наличием признаков формального составления документов при отсутствии экономического обоснования спорных расходов, а также представлением неполного, противоречивого пакета документов". Арбитражный суд Москвы в 2023 году признал АО "Оракл компьютерное оборудование" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей. Oracle основана в 1977 году. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В марте 2022 года компания приостановила работу в России.

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финансы, фнс россии, oracle