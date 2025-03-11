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Бензин и дизтопливо подешевели на российской бирже - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Бензин и дизтопливо подешевели на российской бирже
Бензин и дизтопливо подешевели на российской бирже - 11.03.2025, ПРАЙМ
Бензин и дизтопливо подешевели на российской бирже
Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник, свидетельствуют... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:48+0300
2025-03-11T14:48+0300
энергетика
дизельное топливо
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник, свидетельствуют данные торгов. Так, бензин Аи-92 подешевел по территориальному индексу Европейской части России на 1,12% - до 49 444 рублей за тонну. Цена на Аи-95 снизилась на 1,2% - до 55 579 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо снизилось в цене на 0,59% - до 57 411 рублей за тонну. Стоимость зимнего дизтоплива опустилась на 0,11%, до 57 083 рублей за тонну, летнего - на 0,35%, до 56 234 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 3,02%, до 17 782 рублей, авиакеросина - на 0,41%, до 80 344 рублей. При этом за торговый день подорожал только мазут - на 0,95%, до 29 734 рублей за тонну. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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дизельное топливо
Энергетика, дизельное топливо
14:48 11.03.2025
 
Бензин и дизтопливо подешевели на российской бирже

Бензин и дизельное топливо подешевели на российской бирже во вторник

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник, свидетельствуют данные торгов.
Так, бензин Аи-92 подешевел по территориальному индексу Европейской части России на 1,12% - до 49 444 рублей за тонну. Цена на Аи-95 снизилась на 1,2% - до 55 579 рублей за тонну.
Межсезонное дизельное топливо снизилось в цене на 0,59% - до 57 411 рублей за тонну. Стоимость зимнего дизтоплива опустилась на 0,11%, до 57 083 рублей за тонну, летнего - на 0,35%, до 56 234 рублей.
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России вернулась к росту
Вчера, 16:05
Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 3,02%, до 17 782 рублей, авиакеросина - на 0,41%, до 80 344 рублей. При этом за торговый день подорожал только мазут - на 0,95%, до 29 734 рублей за тонну.
Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в прошлую пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.
Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
 
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