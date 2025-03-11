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ФТС отметила снижение профицита внешней торговли России
ФТС отметила снижение профицита внешней торговли России - 11.03.2025, ПРАЙМ
ФТС отметила снижение профицита внешней торговли России
Положительное сальдо торгового баланса России в январе 2025 года снизилось на 4,8% в годовом выражении и составило 7,9 миллиарда долларов, следует из данных... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:17+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса России в январе 2025 года снизилось на 4,8% в годовом выражении и составило 7,9 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, размещенных в Telegram-канале ведомства. Так, по данным ФТС, объем внешней торговли РФ в январе составил 50,7 миллиарда долларов, что на 4,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт вырос на 3,2% в годовом выражении, составив 29,3 миллиарда долларов, а импорт - на 6,6%, до 21,4 миллиарда долларов. В январе 2024 года экспорт из России составлял 28,4 миллиарда долларов, а импорт - 20,1 миллиарда. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в январе 2025 году составило 7,9 миллиарда долларов против 8,3 миллиардов долларов за тот же период годом ранее, снизившись на 4,8%.
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россия, фтс россии
Экономика, РОССИЯ, ФТС России
ФТС отметила снижение профицита внешней торговли России
ФТС: профицит внешней торговли России снизился до 7,9 миллиарда долларов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса России в январе 2025 года снизилось на 4,8% в годовом выражении и составило 7,9 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, размещенных в Telegram-канале ведомства.
Так, по данным ФТС, объем внешней торговли РФ в январе составил 50,7 миллиарда долларов, что на 4,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Экспорт вырос на 3,2% в годовом выражении, составив 29,3 миллиарда долларов, а импорт - на 6,6%, до 21,4 миллиарда долларов. В январе 2024 года экспорт из России составлял 28,4 миллиарда долларов, а импорт - 20,1 миллиарда.
Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ в январе 2025 году составило 7,9 миллиарда долларов против 8,3 миллиардов долларов за тот же период годом ранее, снизившись на 4,8%.
Оборот розничной торговли в России в январе ускорил рост до 5,4%