https://1prime.ru/20250311/tovarooborot-855671975.html
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции - 11.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции
Россия и Узбекистан нарастили товарооборот сельхозпродукции и продовольствия на 20% в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:09+0300
2025-03-11T14:09+0300
2025-03-11T14:09+0300
экономика
россия
узбекистан
сельское хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан нарастили товарооборот сельхозпродукции и продовольствия на 20% в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. "Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется. Считаем рынок Узбекистана весьма перспективным для наших экспортеров. Готовы наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции", - сказал Патрушев, слова которого приводят в аппарате вице-премьера. Там отметили, что основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание. "Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, для ее беспрепятственного ввоза созданы все необходимые условия", - заявил вице-премьер.
https://1prime.ru/20250228/tekstil-855349980.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, сельское хозяйство
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Сельское хозяйство
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции
Патрушев: товарооборот сельхозпродукции между РФ и Узбекистаном вырос на 20%
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан нарастили товарооборот сельхозпродукции и продовольствия на 20% в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым.
"Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется. Считаем рынок Узбекистана весьма перспективным для наших экспортеров. Готовы наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции", - сказал Патрушев, слова которого приводят в аппарате вице-премьера.
Там отметили, что основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание.
"Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, для ее беспрепятственного ввоза созданы все необходимые условия", - заявил вице-премьер.
Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны