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Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции - 11.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции
Россия и Узбекистан нарастили товарооборот сельхозпродукции и продовольствия на 20% в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:09+0300
2025-03-11T14:09+0300
экономика
россия
узбекистан
сельское хозяйство
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан нарастили товарооборот сельхозпродукции и продовольствия на 20% в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. "Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется. Считаем рынок Узбекистана весьма перспективным для наших экспортеров. Готовы наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции", - сказал Патрушев, слова которого приводят в аппарате вице-премьера. Там отметили, что основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание. "Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, для ее беспрепятственного ввоза созданы все необходимые условия", - заявил вице-премьер.
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россия, узбекистан, сельское хозяйство
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Сельское хозяйство
14:09 11.03.2025
 
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции

Патрушев: товарооборот сельхозпродукции между РФ и Узбекистаном вырос на 20%

Флаг Узбекистана
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан нарастили товарооборот сельхозпродукции и продовольствия на 20% в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым.
"Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется. Считаем рынок Узбекистана весьма перспективным для наших экспортеров. Готовы наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции", - сказал Патрушев, слова которого приводят в аппарате вице-премьера.
Там отметили, что основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание.
"Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, для ее беспрепятственного ввоза созданы все необходимые условия", - заявил вице-премьер.
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ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНСельское хозяйство
 
 
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