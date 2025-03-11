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Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции

Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции - 11.03.2025, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции

Россия и Узбекистан нарастили товарооборот сельхозпродукции и продовольствия на 20% в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:09+0300

2025-03-11T14:09+0300

2025-03-11T14:09+0300

экономика

россия

узбекистан

сельское хозяйство

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия и Узбекистан нарастили товарооборот сельхозпродукции и продовольствия на 20% в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. "Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется. Считаем рынок Узбекистана весьма перспективным для наших экспортеров. Готовы наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции", - сказал Патрушев, слова которого приводят в аппарате вице-премьера. Там отметили, что основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание. "Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, для ее беспрепятственного ввоза созданы все необходимые условия", - заявил вице-премьер.

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россия, узбекистан, сельское хозяйство