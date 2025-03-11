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Товарооборот между Россией и Узбекистаном превысил 10 миллиардов долларов - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/tovarooborot-855673453.html
Товарооборот между Россией и Узбекистаном превысил 10 миллиардов долларов
Товарооборот между Россией и Узбекистаном превысил 10 миллиардов долларов - 11.03.2025, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Узбекистаном превысил 10 миллиардов долларов
Товарооборот между Россией и Узбекистаном, по предварительным оценкам, за 2024 год увеличился на 5,2% в годовом выражении, , сообщил первый вице-премьер РФ... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T14:40+0300
2025-03-11T14:40+0300
экономика
россия
узбекистан
денис мантуров
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном, по предварительным оценкам, за 2024 год увеличился на 5,2% в годовом выражении, , сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 5,2% и превысил 10 миллиардов долларов США. При этом наблюдается рост как российского экспорта, так и импорта из Узбекистана", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении российского правительства. Первый вице-премьер провел в Москве встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. По словам Ходжаева, Узбекистан оценивает динамику двусторонней торговли еще более оптимистично и фиксирует ее рост до 11,7 миллиарда долларов. В сообщении правительства отмечается, что торгово-экономические отношения России и Узбекистана интенсивно развиваются. "Активно развивается делегационный обмен: за прошедший год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере: по итогам прошлого года российскими туристами было совершено 515 тыс. поездок в Узбекистан", - уточняется там. Также страны расширяют взаимодействие в сфере высшего образования. В Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов.
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россия, узбекистан, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Денис Мантуров
14:40 11.03.2025
 
Товарооборот между Россией и Узбекистаном превысил 10 миллиардов долларов

Мантуров: товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2024 году вырос на 5,2%

Ташкент, Узбекистан
Ташкент, Узбекистан
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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном, по предварительным оценкам, за 2024 год увеличился на 5,2% в годовом выражении, , сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 5,2% и превысил 10 миллиардов долларов США. При этом наблюдается рост как российского экспорта, так и импорта из Узбекистана", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении российского правительства.
Первый вице-премьер провел в Москве встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. По словам Ходжаева, Узбекистан оценивает динамику двусторонней торговли еще более оптимистично и фиксирует ее рост до 11,7 миллиарда долларов.
В сообщении правительства отмечается, что торгово-экономические отношения России и Узбекистана интенсивно развиваются.
"Активно развивается делегационный обмен: за прошедший год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере: по итогам прошлого года российскими туристами было совершено 515 тыс. поездок в Узбекистан", - уточняется там. Также страны расширяют взаимодействие в сфере высшего образования. В Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов.
Флаг Узбекистана
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции
14:09
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНДенис Мантуров
 
 
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