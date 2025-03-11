Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/tramp-855653477.html
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T03:50+0300
2025-03-11T03:50+0300
бизнес
общество
экономика
москва
сша
рф
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855653477.jpg?1741654243
ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться… Четверг: возможная встреча с Путиным в Москве", - написал он в социальной сети Х. Ранее журналист Блумберг со ссылкой на источники сообщила в соцсети Х, что Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом РФ.
москва
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, сша, рф, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА, США, РФ, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп
03:50 11.03.2025
 
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта

Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф планирует встретиться с Путиным 13 марта

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться… Четверг: возможная встреча с Путиным в Москве", - написал он в социальной сети Х.
Ранее журналист Блумберг со ссылкой на источники сообщила в соцсети Х, что Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом РФ.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВАСШАРФСтив УиткоффВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала