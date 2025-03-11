https://1prime.ru/20250311/tramp-855653477.html

Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта

Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T03:50+0300

2025-03-11T03:50+0300

2025-03-11T03:50+0300

бизнес

общество

экономика

москва

сша

рф

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855653477.jpg?1741654243

ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться… Четверг: возможная встреча с Путиным в Москве", - написал он в социальной сети Х. Ранее журналист Блумберг со ссылкой на источники сообщила в соцсети Х, что Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом РФ.

москва

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, сша, рф, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп