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Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T03:50+0300
2025-03-11T03:50+0300
2025-03-11T03:50+0300
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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться… Четверг: возможная встреча с Путиным в Москве", - написал он в социальной сети Х.
Ранее журналист Блумберг со ссылкой на источники сообщила в соцсети Х, что Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом РФ.
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Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА, США, РФ, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп
Спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным 13 марта
Axios: спецпосланник Трампа Уиткофф планирует встретиться с Путиным 13 марта
ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 13 марта, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил запланированную поездку Уиткоффа в Москву на этой неделе для встречи с Путиным, но подчеркнул, что все еще может измениться… Четверг: возможная встреча с Путиным в Москве", - написал он в социальной сети Х.
Ранее журналист Блумберг со ссылкой на источники сообщила в соцсети Х, что Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом РФ.