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Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска
Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска - 11.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска
Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla в знак поддержки американского предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Tesla. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T10:18+0300
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сша
дональд трамп
washington post
nbc
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla в знак поддержки американского предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Tesla. Телеканал NBC ранее сообщал, что по меньшей мере десять актов вандализма за последние недели зафиксировано в США в отношении электромобилей и имущества компании Tesla. "Завтра утром я собираюсь купить новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска... Почему он должен быть наказан за то, что он использовал свои потрясающие навыки, чтобы помочь Америке снова стать великой?" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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сша, дональд трамп, washington post, nbc, tesla, илон маск
США, Дональд Трамп, Washington Post, NBC, Tesla, Илон Маск
10:18 11.03.2025
 
Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска

Трамп планирует купить новый автомобиль Tesla для поддержки компании Маска

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla в знак поддержки американского предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Tesla.
Телеканал NBC ранее сообщал, что по меньшей мере десять актов вандализма за последние недели зафиксировано в США в отношении электромобилей и имущества компании Tesla.
"Завтра утром я собираюсь купить новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска... Почему он должен быть наказан за то, что он использовал свои потрясающие навыки, чтобы помочь Америке снова стать великой?" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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СШАДональд ТрампWashington PostNBCTeslaИлон Маск
 
 
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