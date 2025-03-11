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Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска
Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска - 11.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска
Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla в знак поддержки американского предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Tesla. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T10:18+0300
2025-03-11T10:18+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla в знак поддержки американского предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Tesla. Телеканал NBC ранее сообщал, что по меньшей мере десять актов вандализма за последние недели зафиксировано в США в отношении электромобилей и имущества компании Tesla. "Завтра утром я собираюсь купить новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска... Почему он должен быть наказан за то, что он использовал свои потрясающие навыки, чтобы помочь Америке снова стать великой?" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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сша, дональд трамп, washington post, nbc, tesla, илон маск
США, Дональд Трамп, Washington Post, NBC, Tesla, Илон Маск
Трамп заявил, что купит новую Tesla, чтобы поддержать Маска
Трамп планирует купить новый автомобиль Tesla для поддержки компании Маска
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что купит новый автомобиль Tesla в знак поддержки американского предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Tesla.
Телеканал NBC ранее сообщал, что по меньшей мере десять актов вандализма за последние недели зафиксировано в США в отношении электромобилей и имущества компании Tesla.
"Завтра утром я собираюсь купить новую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска... Почему он должен быть наказан за то, что он использовал свои потрясающие навыки, чтобы помочь Америке снова стать великой?" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее газета Washington Post сообщала, что сотрудники и инвесторы компании Tesla, принадлежащей Маску, обеспокоены тем, что союз предпринимателя с лидером США Дональдом Трампом и его роль в администрации президента вредят репутации компании. Издание отмечает, что с момента инаугурации Трампа против объектов Tesla были совершены более дюжины актов вандализма - как раз в то время, когда Маск резко стал "самым известным сторонником Трампа".
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