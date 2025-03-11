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США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%

США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий до 50% - 11.03.2025, ПРАЙМ

США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли повысить пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий с 25% до 50%. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:07+0300

2025-03-11T17:07+0300

2025-03-11T17:27+0300

экономика

дональд трамп

сша

канада

сталь

алюминий

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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру торговли повысить пошлины на импортируемые из Канады сталь и алюминий с 25% до 50%."Из-за того, что провинция Онтарио ввела 25% пошлину на "электричество", поступающее в США, я поручил министру торговли добавить дополнительные 25% к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады, одной из самых высокотарифных стран в мире. Это вступит в силу завтра утром, 12 марта", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.Он также потребовал от Оттавы немедленно снизить пошлины на американскую молочную продукцию, назвав их "возмутительными"."Канада должна немедленно отменить свои антиамериканские фермерские пошлины в 250–390% на различные молочные продукты из США, которые уже давно считаются вопиющими", – подчеркнул он.Трамп добавил, что в ближайшее время объявит режим национального чрезвычайного положения в сфере энергетики в связи с действиями Канады.Официальная реакция канадских властей на заявления президента США пока неизвестна.

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дональд трамп, сша, канада, сталь, алюминий