https://1prime.ru/20250311/tramp-855678938.html

Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили

Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили - 11.03.2025, ПРАЙМ

Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:37+0300

2025-03-11T17:37+0300

2025-03-11T17:37+0300

экономика

канада

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского автопрома. "Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные. "Эти автомобили можно с легкостью производить в США!" – добавил он. Официальный комментарий канадских властей по поводу угроз со стороны Вашингтона пока не поступал.

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канада, сша, дональд трамп