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Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили - 11.03.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:37+0300
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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского автопрома. "Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные. "Эти автомобили можно с легкостью производить в США!" – добавил он. Официальный комментарий канадских властей по поводу угроз со стороны Вашингтона пока не поступал.
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канада, сша, дональд трамп
Экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили и "закрытием" ее автопрома
ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского автопрома.
"Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные.
Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США
"Эти автомобили можно с легкостью производить в США!" – добавил он.
Официальный комментарий канадских властей по поводу угроз со стороны Вашингтона пока не поступал.