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Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/tramp-855678938.html
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили - 11.03.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:37+0300
2025-03-11T17:37+0300
экономика
канада
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского автопрома. "Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social. По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные. "Эти автомобили можно с легкостью производить в США!" – добавил он. Официальный комментарий канадских властей по поводу угроз со стороны Вашингтона пока не поступал.
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канада, сша, дональд трамп
Экономика, КАНАДА, США, Дональд Трамп
17:37 11.03.2025
 
Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили

Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили и "закрытием" ее автопрома

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что существенно повысит пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, что фактически повлечет за собой "закрытие" канадского автопрома.
"Если Канада не отменит другие вопиющие пошлины, которые существуют уже долгое время, я существенно увеличу, 2 апреля, пошлины на автомобили, поступающие в США, что, по сути, приведет к окончательному закрытию автопрома Канады", – написал Трамп в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
По его словам, американские автопроизводители легко смогут заменить канадские машины на собственные.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Трамп заявил, что предлагает Канаде стать 51-м штатом США
17:35
"Эти автомобили можно с легкостью производить в США!" – добавил он.
Официальный комментарий канадских властей по поводу угроз со стороны Вашингтона пока не поступал.
 
ЭкономикаКАНАДАСШАДональд Трамп
 
 
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