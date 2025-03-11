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Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп - 11.03.2025, ПРАЙМ
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского вновь ждут в Белом доме. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T23:00+0300
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владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского вновь ждут в Белом доме. "Конечно, абсолютно", - ответил Трамп на вопрос о том, приглашен ли Зеленский в Вашингтон после перепалки. Предыдущая встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне 28 февраля. Она вылилась в перепалку. Глава Белого дома заявил о неуважении со стороны Зеленского. Подписание сделки по разработке редкоземельных металлов между Вашингтоном и Киевом было отменено, делегацию Украины попросили удалиться из Белого дома. Затем Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.
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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, редкоземельные элементы
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, УКРАИНА, США, редкоземельные элементы
23:00 11.03.2025
 
Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп

Трамп заявил, что Зеленского вновь ждут в Белом доме

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского вновь ждут в Белом доме.
"Конечно, абсолютно", - ответил Трамп на вопрос о том, приглашен ли Зеленский в Вашингтон после перепалки.
Предыдущая встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне 28 февраля. Она вылилась в перепалку. Глава Белого дома заявил о неуважении со стороны Зеленского. Подписание сделки по разработке редкоземельных металлов между Вашингтоном и Киевом было отменено, делегацию Украины попросили удалиться из Белого дома. Затем Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Трамп заявил, что надеется получить согласие Путина на прекращение огня
Вчера, 22:32
 
Владимир ЗеленскийДональд ТрампУКРАИНАСШАредкоземельные элементы
 
 
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