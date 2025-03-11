https://1prime.ru/20250311/tramp-855686024.html

Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп

Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп - 11.03.2025, ПРАЙМ

Зеленского снова ждут в Белом доме, заявил Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского вновь ждут в Белом доме. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T23:00+0300

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2025-03-11T23:00+0300

владимир зеленский

дональд трамп

украина

сша

редкоземельные элементы

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ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского вновь ждут в Белом доме. "Конечно, абсолютно", - ответил Трамп на вопрос о том, приглашен ли Зеленский в Вашингтон после перепалки. Предыдущая встреча Трампа и Зеленского прошла в Вашингтоне 28 февраля. Она вылилась в перепалку. Глава Белого дома заявил о неуважении со стороны Зеленского. Подписание сделки по разработке редкоземельных металлов между Вашингтоном и Киевом было отменено, делегацию Украины попросили удалиться из Белого дома. Затем Зеленский направил Трампу письмо с извинениями.

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украина

сша

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владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, редкоземельные элементы