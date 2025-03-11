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В Турции по-прежнему нельзя открыть счета в рублях, сообщили в госбанке - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В Турции по-прежнему нельзя открыть счета в рублях, сообщили в госбанке
В Турции по-прежнему нельзя открыть счета в рублях, сообщили в госбанке - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Турции по-прежнему нельзя открыть счета в рублях, сообщили в госбанке
Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил во вторник РИА Новости... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T10:05+0300
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АНКАРА, 11 мар - ПРАЙМ. Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил во вторник РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице."Проблем много. Переводы блокируются, чинятся препоны, всё под усиленным контролем. Пока никаких изменений", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, вероятно ли изменение в решении госбанков по открытию счетов в российских рублях, представителя Ziraat отметил, что "на данный момент госбанки не открывают счета в рублях". "Я не могу вам сказать, когда произойдут изменения в этом направлении", - сказал представитель турецкого госбанка. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
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турция, финансы, реджеп тайип эрдоган, запад, владимир путин, банки
Экономика, ТУРЦИЯ, Финансы, Реджеп Тайип Эрдоган, ЗАПАД, Владимир Путин, Банки
10:05 11.03.2025 (обновлено: 10:12 11.03.2025)
 
В Турции по-прежнему нельзя открыть счета в рублях, сообщили в госбанке

Турецкие банки подтвердили сохранившиеся сложности с переводами между Турцией и РФ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 11 мар - ПРАЙМ. Турецкие госбанки по-прежнему не открывают счета в рублях, остаются проблемы и с переводами между Турцией и Россией, сообщил во вторник РИА Новости представитель одного из филиалов госбанка Ziraat в турецкой столице.
"Проблем много. Переводы блокируются, чинятся препоны, всё под усиленным контролем. Пока никаких изменений", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, вероятно ли изменение в решении госбанков по открытию счетов в российских рублях, представителя Ziraat отметил, что "на данный момент госбанки не открывают счета в рублях".
"Я не могу вам сказать, когда произойдут изменения в этом направлении", - сказал представитель турецкого госбанка.
Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
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ЭкономикаТУРЦИЯФинансыРеджеп Тайип ЭрдоганЗАПАДВладимир ПутинБанки
 
 
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