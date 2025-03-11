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Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индию

Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индию - 11.03.2025, ПРАЙМ

Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений в Индию

Россия в прошлом году стала главным поставщиком удобрений в Индию, а ее доля на местном рынке выросла до рекордных 24,45%, следует из расчетов РИА Новости по... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T23:01+0300

2025-03-11T23:01+0300

2025-03-11T23:01+0300

экономика

россия

индия

удобрения

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году стала главным поставщиком удобрений в Индию, а ее доля на местном рынке выросла до рекордных 24,45%, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Российские компании в 2024 году поставили в Индию 4,6 миллиона тонн удобрений. Хотя объем поставок снизился на 15% год к году, российские поставщики смогли не только стать основным источником удобрений для индийского рынка, но и нарастить свою долю на нем - до 24,45% с 24,28% годом ранее. Это произошло из-за того, что Китай, который еще в 2023 году был главным поставщиком удобрений для индийского рынка, снизил свой экспорт сразу в 3,2 раза - до 1,7 миллиона тонн. В результате его доля уменьшилась с 24,4% до 9%. Главным бенефициаром такого резкого спада китайских продаж стало Марокко, которое увеличило экспорт почти вдвое - до 1,6 миллиона тонн. Кроме того, значительно выросли поставки у Катара - более чем вдвое, до 956 тысяч тонн. В целом спрос Индии на импортные удобрения за прошлый год сократился до 18,9 миллиона тонн с 22,3 миллиона годом ранее.

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россия, индия, удобрения