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Украина получила от Исландии свыше двух миллионов евро на энергетику - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Украина получила от Исландии свыше двух миллионов евро на энергетику
Украина получила от Исландии свыше двух миллионов евро на энергетику - 11.03.2025, ПРАЙМ
Украина получила от Исландии свыше двух миллионов евро на энергетику
Украина получила от Исландии более двух миллионов евро на поддержку энергетики, сообщило во вторник украинское минэнерго. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T12:21+0300
2025-03-11T12:21+0300
энергетика
украина
исландия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украина получила от Исландии более двух миллионов евро на поддержку энергетики, сообщило во вторник украинское минэнерго. "Исландия внесла в фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более двух миллионов евро, после чего общий вклад страны в фонд вырос до более 5,6 миллиона евро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины. В министерстве утонили, что это уже пятый транш, начиная с 2023 года. На перечисленные средства украинская сторона закупала оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора. В конце февраля украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
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украина, исландия
Энергетика, УКРАИНА, Исландия
12:21 11.03.2025
 
Украина получила от Исландии свыше двух миллионов евро на энергетику

Украина получила от Исландии более 2 миллионов евро на поддержку энергетики

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Украина получила от Исландии более двух миллионов евро на поддержку энергетики, сообщило во вторник украинское минэнерго.
"Исландия внесла в фонд поддержки энергетики Украины дополнительно более двух миллионов евро, после чего общий вклад страны в фонд вырос до более 5,6 миллиона евро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго Украины.
В министерстве утонили, что это уже пятый транш, начиная с 2023 года. На перечисленные средства украинская сторона закупала оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора.
В конце февраля украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в прошлом году заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей.
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ЭнергетикаУКРАИНАИсландия
 
 
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