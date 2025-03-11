https://1prime.ru/20250311/ukraina-855674011.html

Париж не примет демилитаризацию Украины, заявил глава МО Франции

Париж не примет демилитаризацию Украины, заявил глава МО Франции - 11.03.2025, ПРАЙМ

Париж не примет демилитаризацию Украины, заявил глава МО Франции

Франция не согласится с тем, чтобы в будущем Украина стала демилитаризованной, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, комментируя будущее... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T14:52+0300

2025-03-11T14:52+0300

2025-03-11T14:52+0300

политика

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ПАРИЖ, 11 мар - ПРАЙМ. Франция не согласится с тем, чтобы в будущем Украина стала демилитаризованной, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню, комментируя будущее украинских вооруженных сил. "Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины", - заявил он, выступая на открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам. Трансляция велась на странице минобороны в соцсети X. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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украина, франция, нато