https://1prime.ru/20250311/valyuta-855680433.html

Банк России объявил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 марта

Банк России объявил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 марта - 11.03.2025, ПРАЙМ

Банк России объявил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 марта

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 23,4 копейки - до 11,8458 рубля, курс доллара - на 1,82 рубля, до 86,5669 рубля, курс... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:55+0300

2025-03-11T17:55+0300

2025-03-11T17:55+0300

экономика

банк россии

курсы валют

доллар

юань

евро

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 11 мар -ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 23,4 копейки - до 11,8458 рубля, курс доллара - на 1,82 рубля, до 86,5669 рубля, курс евро вырос на 1,78 рубля - до 93,6639 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США по отношению к Московской бирже ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250310/yuan-855647356.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, курсы валют, доллар, юань, евро, рынки