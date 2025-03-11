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Россия увеличила экспорт вина в 3,9 раза

Россия увеличила экспорт вина в 3,9 раза - 11.03.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт вина в 3,9 раза

Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T12:57+0300

2025-03-11T12:57+0300

2025-03-11T12:57+0300

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Россия в январе 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала около 300 тонн виноградного вина, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, основными направлениями стали Китай и Турция, рассказали РИА Новости в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки около 300 тонн виноградного вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 3,9 раза в натуральном выражении", - рассказали в "Агроэкспорте". Там уточнили, что основными зарубежными направлениями стали Китай и Турция. Так, в Поднебесную отправили около 200 тонн, в Турцию - около 100 тонн. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, виноградных вин в РФ за первые два месяца 2025 года было выпущено 5,102 миллиона декалитров.

https://1prime.ru/20250306/vino-855537365.html

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россия, бизнес, агроэкспорт, вино