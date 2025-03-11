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Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада - 11.03.2025, ПРАЙМ
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада
Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, заявил в беседе с изданием "Лента.Ru" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:19+0300
2025-03-11T08:19+0300
2025-03-11T08:19+0300
экономика
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банковский вклад
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, заявил в беседе с изданием "Лента.Ru" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По словам Беляева, открытие депозита в настоящее время является выгодным вложением, так как ключевая ставка находится на исторически высоком уровне - 21 процент. Хотя есть тенденция к снижению ставок по вкладам, они остаются достаточно высокими."Сейчас очень выгодный момент. Ни о чем не надо волноваться. Вы положили деньги в банк. Они там лежат. И 20 процентов или даже больше в год прирастают", - заметил собеседник издания.Беляев утверждает, что покупка валюты является более рискованным вложением, так как на рынке не наблюдается значительного обесценивания рубля по отношению к иностранной валюте. Эксперт также предостерег россиян от связи с финансовыми пирамидами, которые обещают высокую доходность.
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россия, банки, банковский вклад
Экономика, РОССИЯ, Банки, банковский вклад
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада
Экономист Беляев: сейчас лучшее время для открытия банковского вклада
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ.
Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, заявил
в беседе с изданием "Лента.Ru" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам Беляева, открытие депозита в настоящее время является выгодным вложением, так как ключевая ставка находится на исторически высоком уровне - 21 процент. Хотя есть тенденция к снижению ставок по вкладам, они остаются достаточно высокими.
"Сейчас очень выгодный момент. Ни о чем не надо волноваться. Вы положили деньги в банк. Они там лежат. И 20 процентов или даже больше в год прирастают", - заметил собеседник издания.
Беляев утверждает, что покупка валюты является более рискованным вложением, так как на рынке не наблюдается значительного обесценивания рубля по отношению к иностранной валюте. Эксперт также предостерег россиян от связи с финансовыми пирамидами, которые обещают высокую доходность.
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