Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/vklad-855656388.html
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада - 11.03.2025, ПРАЙМ
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада
Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, заявил в беседе с изданием "Лента.Ru" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T08:19+0300
2025-03-11T08:19+0300
экономика
россия
банки
банковский вклад
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/15/832491538_0:283:3116:2036_1920x0_80_0_0_c8af6eb911ba3ac9e31bc2b4c5b4e739.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, заявил в беседе с изданием "Лента.Ru" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.По словам Беляева, открытие депозита в настоящее время является выгодным вложением, так как ключевая ставка находится на исторически высоком уровне - 21 процент. Хотя есть тенденция к снижению ставок по вкладам, они остаются достаточно высокими."Сейчас очень выгодный момент. Ни о чем не надо волноваться. Вы положили деньги в банк. Они там лежат. И 20 процентов или даже больше в год прирастают", - заметил собеседник издания.Беляев утверждает, что покупка валюты является более рискованным вложением, так как на рынке не наблюдается значительного обесценивания рубля по отношению к иностранной валюте. Эксперт также предостерег россиян от связи с финансовыми пирамидами, которые обещают высокую доходность.
https://1prime.ru/20250306/banki-855520226.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/15/832491538_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_596034119a68b1f61d03556b54e677ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, банковский вклад
Экономика, РОССИЯ, Банки, банковский вклад
08:19 11.03.2025
 
Экономист назвал лучший момент для открытия банковского вклада

Экономист Беляев: сейчас лучшее время для открытия банковского вклада

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Сейчас лучшее время для открытия банковского вклада, заявил в беседе с изданием "Лента.Ru" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам Беляева, открытие депозита в настоящее время является выгодным вложением, так как ключевая ставка находится на исторически высоком уровне - 21 процент. Хотя есть тенденция к снижению ставок по вкладам, они остаются достаточно высокими.
"Сейчас очень выгодный момент. Ни о чем не надо волноваться. Вы положили деньги в банк. Они там лежат. И 20 процентов или даже больше в год прирастают", - заметил собеседник издания.
Беляев утверждает, что покупка валюты является более рискованным вложением, так как на рынке не наблюдается значительного обесценивания рубля по отношению к иностранной валюте. Эксперт также предостерег россиян от связи с финансовыми пирамидами, которые обещают высокую доходность.
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам
6 марта, 09:15
 
ЭкономикаРОССИЯБанкибанковский вклад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала