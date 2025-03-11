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Во Владивостоке несколько рейсов задерживаются из-за тумана

Во Владивостоке несколько рейсов задерживаются из-за тумана - 11.03.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке несколько рейсов задерживаются из-за тумана

Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T02:41+0300

2025-03-11T02:41+0300

2025-03-11T02:41+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – ПРАЙМ. Несколько рейсов задерживаются на прибытие и вылет в аэропорту Владивостока из-за тумана в столице Приморья, борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме. В связи с метеоусловиями, из-за тумана, несколько рейсов на вылет/прилет задерживаются. Рейс SU5203 S7 из Новосибирска ушел на запасной (аэродром) в Хабаровск", - говорится в сообщении. Рейс SU1700 "Аэрофлота" из Москвы задержан в зоне ожидания. Также пока не вылетели из Владивостока рейсы U6 572 "Уральских авиалиний" в Екатеринбург, SU5600 "Авроры" в Хабаровск, HZ 511 "Авроры" в Дальнегорск, S7 6340 компании S7 в Иркутск.

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бизнес, владивосток, новосибирск, хабаровск, аэрофлот, уральские авиалинии, s7