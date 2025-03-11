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Чистая прибыль Volkswagen упала на 33 процента

Чистая прибыль Volkswagen упала на 33 процента - 11.03.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Volkswagen упала на 33 процента

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль одного из крупнейших европейских автомобильных концернов Volkswagen Group по итогам 2024 года снизилась на 32,8% и... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T10:29+0300

2025-03-11T10:29+0300

2025-03-11T10:29+0300

бизнес

volkswagen

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль одного из крупнейших европейских автомобильных концернов Volkswagen Group по итогам 2024 года снизилась на 32,8% и составила 10,721 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности производителя. Выручка автогиганта за отчетный период увеличилась на 0,7% - до 324,656 миллиарда евро. Разводненная прибыль на обыкновенную акцию снизилась до 21,36 евро с 31,79 евро годом ранее. Операционная прибыль составила 19,06 миллиарда евро, что на 15,4% меньше по сравнению с показателем годичной давности. Продажи автомобилей группы Volkswagen за 2024 год уменьшились на 3,5% - до 9,037 миллиона штук, производство уменьшилось на 3,8%, до 8,954 миллиона. Компания ожидает объем продаж в 2025 году на уровне прошлого года, операционная рентабельность продаж ожидается на уровне 5,5-6,5% по сравнению со значением 2024 года в 5,9%. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей. По состоянию на конец 2024 года общий штат компании составляет 679 472 сотрудника.

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бизнес, volkswagen