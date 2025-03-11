https://1prime.ru/20250311/voz-855674736.html

ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах, пишет Reuters

ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах, пишет Reuters - 11.03.2025, ПРАЙМ

ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах, пишет Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила персонал о неизбежных сложных решениях на фоне планирующегося выхода США из организации, передает... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T15:29+0300

2025-03-11T15:29+0300

2025-03-11T15:29+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила персонал о неизбежных сложных решениях на фоне планирующегося выхода США из организации, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннее письмо. Ранее агентство Блумберг сообщило, что организация предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию, стремясь снизить расходы на фоне ожидаемого отказа США от членства в организации. "В письме не было объявлено о немедленном сокращении персонала, но было сказано: "учитывая масштабы проблем, с которыми мы (ВОЗ - ред.) сталкиваемся, некоторые сложные решения неизбежны", - пишет агентство. Также организация, согласно письму, планирует пересмотреть приоритеты для повышения эффективности работы и ввести лимит в один год на действие контрактов для сотрудников. В документе помимо этого отмечается, что ВОЗ работает над привлечение дополнительных средств от стран, частных доноров и филантропов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.

https://1prime.ru/20250311/pandemiya-855670648.html

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