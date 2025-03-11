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ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах, пишет Reuters - 11.03.2025, ПРАЙМ
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ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах, пишет Reuters
ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах, пишет Reuters - 11.03.2025, ПРАЙМ
ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах, пишет Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила персонал о неизбежных сложных решениях на фоне планирующегося выхода США из организации, передает... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T15:29+0300
2025-03-11T15:29+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила персонал о неизбежных сложных решениях на фоне планирующегося выхода США из организации, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннее письмо. Ранее агентство Блумберг сообщило, что организация предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию, стремясь снизить расходы на фоне ожидаемого отказа США от членства в организации. "В письме не было объявлено о немедленном сокращении персонала, но было сказано: "учитывая масштабы проблем, с которыми мы (ВОЗ - ред.) сталкиваемся, некоторые сложные решения неизбежны", - пишет агентство. Также организация, согласно письму, планирует пересмотреть приоритеты для повышения эффективности работы и ввести лимит в один год на действие контрактов для сотрудников. В документе помимо этого отмечается, что ВОЗ работает над привлечение дополнительных средств от стран, частных доноров и филантропов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
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сша, воз
США, ВОЗ
15:29 11.03.2025
 
ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах, пишет Reuters

Reuters: ВОЗ уведомила персонал о неизбежных сложных мерах на фоне выхода США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема ВОЗ
Эмблема ВОЗ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила персонал о неизбежных сложных решениях на фоне планирующегося выхода США из организации, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннее письмо.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что организация предлагает сотрудникам ранний выход на пенсию, стремясь снизить расходы на фоне ожидаемого отказа США от членства в организации.
"В письме не было объявлено о немедленном сокращении персонала, но было сказано: "учитывая масштабы проблем, с которыми мы (ВОЗ - ред.) сталкиваемся, некоторые сложные решения неизбежны", - пишет агентство.
Также организация, согласно письму, планирует пересмотреть приоритеты для повышения эффективности работы и ввести лимит в один год на действие контрактов для сотрудников. В документе помимо этого отмечается, что ВОЗ работает над привлечение дополнительных средств от стран, частных доноров и филантропов.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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