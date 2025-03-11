https://1prime.ru/20250311/vtb-855669867.html
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ - 11.03.2025, ПРАЙМ
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ
Бывший первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ. Об этом говорится в заявлении банка. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:17+0300
2025-03-11T13:17+0300
2025-03-11T13:17+0300
финансы
банки
ольга скоробогатова
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/38/841753865_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e8b0c0d0eaa2746e26745a83ba75e76.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ. Об этом говорится в заявлении банка."Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 10 марта принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно", - отмечается в сообщении.В рамках новой должности Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие, стратегические партнерства и систему международных расчетов в ВТБ. Глава ВТБ, Андрей Костин, выразил уверенность в том, что её опыт и видение будущего банковского сектора помогут достижению стратегических целей банка.Ранее принятая Стратегия ВТБ на 2024-2026 годы определила приоритеты развития и укрепления банка, основываясь на усилении внешних связей и получении мультипликативного эффекта для государства, клиентов и партнеров.
https://1prime.ru/20250305/ipoteka-855481288.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84175/38/841753865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bcb6e7f7578bd3a0a714cd7e394dab20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, ольга скоробогатова, втб
Финансы, Банки, Ольга Скоробогатова, ВТБ
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ
Экс-зампред ЦБ Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ. Об этом говорится в заявлении банка.
"Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 10 марта принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно", - отмечается в сообщении.
В рамках новой должности Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие, стратегические партнерства и систему международных расчетов в ВТБ. Глава ВТБ, Андрей Костин, выразил уверенность в том, что её опыт и видение будущего банковского сектора помогут достижению стратегических целей банка.
Ранее принятая Стратегия ВТБ на 2024-2026 годы определила приоритеты развития и укрепления банка, основываясь на усилении внешних связей и получении мультипликативного эффекта для государства, клиентов и партнеров.
ВТБ отметил снижение выдачи ипотеки в России более чем на треть