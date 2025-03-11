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Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ - 11.03.2025, ПРАЙМ
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ
Бывший первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ. Об этом говорится в заявлении банка. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T13:17+0300
2025-03-11T13:17+0300
финансы
банки
ольга скоробогатова
втб
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ. Об этом говорится в заявлении банка."Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 10 марта принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно", - отмечается в сообщении.В рамках новой должности Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие, стратегические партнерства и систему международных расчетов в ВТБ. Глава ВТБ, Андрей Костин, выразил уверенность в том, что её опыт и видение будущего банковского сектора помогут достижению стратегических целей банка.Ранее принятая Стратегия ВТБ на 2024-2026 годы определила приоритеты развития и укрепления банка, основываясь на усилении внешних связей и получении мультипликативного эффекта для государства, клиентов и партнеров.
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финансы, банки, ольга скоробогатова, втб
Финансы, Банки, Ольга Скоробогатова, ВТБ
13:17 11.03.2025
 
Ольгу Скоробогатову назначили первым зампредом правления ВТБ

Экс-зампред ЦБ Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОльга Скоробогатова
Ольга Скоробогатова - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Бывший первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова назначена первым зампредом правления ВТБ. Об этом говорится в заявлении банка.
"Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 10 марта принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента-председателя правления на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно", - отмечается в сообщении.
В рамках новой должности Скоробогатова будет отвечать за стратегическое развитие, стратегические партнерства и систему международных расчетов в ВТБ. Глава ВТБ, Андрей Костин, выразил уверенность в том, что её опыт и видение будущего банковского сектора помогут достижению стратегических целей банка.
Ранее принятая Стратегия ВТБ на 2024-2026 годы определила приоритеты развития и укрепления банка, основываясь на усилении внешних связей и получении мультипликативного эффекта для государства, клиентов и партнеров.
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