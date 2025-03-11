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ВВП Японии в IV квартале увеличился на 2,2%
ВВП Японии в IV квартале увеличился на 2,2% - 11.03.2025, ПРАЙМ
ВВП Японии в IV квартале увеличился на 2,2%
ВВП Японии в четвертом квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами),... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T07:40+0300
2025-03-11T07:40+0300
2025-03-11T07:53+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Предварительная оценка, опубликованная в феврале, предполагала рост на 2,8% в пересчете на год. В квартальном выражении ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 0,6% после увеличения на 0,4% кварталом ранее. Первая оценка показывала рост на 0,7%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в четвертом квартале в квартальном выражении не изменился, предварительная оценка показывала увеличение на 0,1%. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,7% в квартальном выражении, частных - увеличился на 0,6%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1%, а импорт снизился на 2,1%.
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мировая экономика, япония, москва
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА
ВВП Японии в IV квартале увеличился на 2,2%
ВВП Японии в четвертом квартале увеличился на 2,2% в пересчете на год
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале, по окончательной оценке, увеличился на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Предварительная оценка, опубликованная в феврале, предполагала рост на 2,8% в пересчете на год.
В квартальном выражении ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 0,6% после увеличения на 0,4% кварталом ранее. Первая оценка показывала рост на 0,7%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в четвертом квартале в квартальном выражении не изменился, предварительная оценка показывала увеличение на 0,1%.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,7% в квартальном выражении, частных - увеличился на 0,6%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1%, а импорт снизился на 2,1%.
Евростат оценил ВВП еврозоны в четвертом квартале