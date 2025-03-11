Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье сообщили об увеличении ежегодной выплаты приемным родителям - 11.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/vyplaty-855663865.html
В Подмосковье сообщили об увеличении ежегодной выплаты приемным родителям
В Подмосковье сообщили об увеличении ежегодной выплаты приемным родителям - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье сообщили об увеличении ежегодной выплаты приемным родителям
Приемные родители и опекуны из Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере - 47,5 тысячи рублей, сообщила во вторник вице-губернатор... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:22+0300
2025-03-11T11:22+0300
экономика
московская область
москва
пособия
дети
выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b60cb35d40fddecbb76656421740a1a9.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Приемные родители и опекуны из Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере - 47,5 тысячи рублей, сообщила во вторник вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. "Наши приемные родители и опекуны получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере 47,5 тысячи рублей. Деньги на счет всем приемным родителям и опекунам поступили проактивно, а родителям не нужно было подавать никаких заявлений", – рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. Как отметили в пресс-службе ведомства, в Подмосковье более 12 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают свыше 14 тысяч детей-сирот. Также в регионе реализуются различные программы поддержки приемных семей: это ежемесячные выплаты от 18 723 до 23 756 рублей в зависимости от возраста ребенка, а также обучающие семинары для опекунов, психологическая помощь и консультации.
https://1prime.ru/20250307/deti-855558660.html
московская область
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82223/71/822237191_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7bec6517f5fc012ed2e8ae65781c1fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
московская область, москва, пособия, дети, выплаты
Экономика, Московская область, МОСКВА, пособия, дети, выплаты
11:22 11.03.2025
 
В Подмосковье сообщили об увеличении ежегодной выплаты приемным родителям

вице-губернатор Болатаева: выплаты приемным родителям увеличили до 47,5 тысяч рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкматкапитал
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Приемные родители и опекуны из Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере - 47,5 тысячи рублей, сообщила во вторник вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"Наши приемные родители и опекуны получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере 47,5 тысячи рублей. Деньги на счет всем приемным родителям и опекунам поступили проактивно, а родителям не нужно было подавать никаких заявлений", – рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в Подмосковье более 12 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают свыше 14 тысяч детей-сирот.
Также в регионе реализуются различные программы поддержки приемных семей: это ежемесячные выплаты от 18 723 до 23 756 рублей в зависимости от возраста ребенка, а также обучающие семинары для опекунов, психологическая помощь и консультации.
Повседневная жизнь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении пособия при рождении ребенка
7 марта, 09:50
 
ЭкономикаМосковская областьМОСКВАпособиядетивыплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала