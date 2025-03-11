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В Подмосковье сообщили об увеличении ежегодной выплаты приемным родителям

В Подмосковье сообщили об увеличении ежегодной выплаты приемным родителям - 11.03.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье сообщили об увеличении ежегодной выплаты приемным родителям

Приемные родители и опекуны из Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере - 47,5 тысячи рублей, сообщила во вторник вице-губернатор... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T11:22+0300

2025-03-11T11:22+0300

2025-03-11T11:22+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Приемные родители и опекуны из Подмосковья получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере - 47,5 тысячи рублей, сообщила во вторник вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. "Наши приемные родители и опекуны получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере 47,5 тысячи рублей. Деньги на счет всем приемным родителям и опекунам поступили проактивно, а родителям не нужно было подавать никаких заявлений", – рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. Как отметили в пресс-службе ведомства, в Подмосковье более 12 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают свыше 14 тысяч детей-сирот. Также в регионе реализуются различные программы поддержки приемных семей: это ежемесячные выплаты от 18 723 до 23 756 рублей в зависимости от возраста ребенка, а также обучающие семинары для опекунов, психологическая помощь и консультации.

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