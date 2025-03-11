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ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей

ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей - 11.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 10 марта составил 6 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 11.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 10 марта составил 6 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

https://1prime.ru/20250310/yuani-855621784.html

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минфин, рынки, финансы, банки, банк россии, юань