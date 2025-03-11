https://1prime.ru/20250311/zabastovka-855663607.html
В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли
В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли
Забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, трудовая акция скорее всего повлияет на доступность хлеба в магазинах, сообщает во вторник... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:26+0300
2025-03-11T11:26+0300
2025-03-11T11:26+0300
финляндия
бизнес
хлеб
хлебобулочная промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/15/840591596_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_81c06fccb943e27107bb45bbb958aab5.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, трудовая акция скорее всего повлияет на доступность хлеба в магазинах, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Забастовка в хлебопекарной отрасли началась сегодня, во вторник, в полночь... Ожидается, что забастовка продлится шесть дней", - говорится в материале. Забастовка затронула две тысячи работников и 150 пекарен по всей Финляндии, включая такие крупные компании как Fazer и Vaasan. По словам представителей профсоюзов, забастовка с большой долей вероятности повлияет на доступность хлеба в магазинах. "Сегодня хлеб, возможно, есть в магазинах, но завтра, вероятно, (асcортимент - ред.) будет ограничен", - приводит слова доверенного лица профсоюза Пяйви Лемпинен Yle. Трудовая акция проводится из-за спора о коллективном договоре между профсоюзом работников пищевой промышленности и ассоциацией пищевой промышленности, которая представляет интересы работодателей.
https://1prime.ru/20250307/aviareysy-855579600.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/15/840591596_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_1d0ad7078ce7a736c086bfe59f59dd50.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, бизнес, хлеб, хлебобулочная промышленность
ФИНЛЯНДИЯ, Бизнес, хлеб, хлебобулочная промышленность
В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли
Yle: забастовка в хлебопекарной отрасли скажется на доступности хлеба в Финляндии
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, трудовая акция скорее всего повлияет на доступность хлеба в магазинах, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Забастовка в хлебопекарной отрасли началась сегодня, во вторник, в полночь... Ожидается, что забастовка продлится шесть дней", - говорится в материале.
Забастовка затронула две тысячи работников и 150 пекарен по всей Финляндии, включая такие крупные компании как Fazer и Vaasan. По словам представителей профсоюзов, забастовка с большой долей вероятности повлияет на доступность хлеба в магазинах.
"Сегодня хлеб, возможно, есть в магазинах, но завтра, вероятно, (асcортимент - ред.) будет ограничен", - приводит слова доверенного лица профсоюза Пяйви Лемпинен Yle.
Трудовая акция проводится из-за спора о коллективном договоре между профсоюзом работников пищевой промышленности и ассоциацией пищевой промышленности, которая представляет интересы работодателей.
Германия готовится к массовой отмене авиарейсов из-за забастовки, пишет DPA