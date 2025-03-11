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В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли - 11.03.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли
В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли - 11.03.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли
Забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, трудовая акция скорее всего повлияет на доступность хлеба в магазинах, сообщает во вторник... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T11:26+0300
2025-03-11T11:26+0300
финляндия
бизнес
хлеб
хлебобулочная промышленность
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, трудовая акция скорее всего повлияет на доступность хлеба в магазинах, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Забастовка в хлебопекарной отрасли началась сегодня, во вторник, в полночь... Ожидается, что забастовка продлится шесть дней", - говорится в материале. Забастовка затронула две тысячи работников и 150 пекарен по всей Финляндии, включая такие крупные компании как Fazer и Vaasan. По словам представителей профсоюзов, забастовка с большой долей вероятности повлияет на доступность хлеба в магазинах. "Сегодня хлеб, возможно, есть в магазинах, но завтра, вероятно, (асcортимент - ред.) будет ограничен", - приводит слова доверенного лица профсоюза Пяйви Лемпинен Yle. Трудовая акция проводится из-за спора о коллективном договоре между профсоюзом работников пищевой промышленности и ассоциацией пищевой промышленности, которая представляет интересы работодателей.
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финляндия, бизнес, хлеб, хлебобулочная промышленность
ФИНЛЯНДИЯ, Бизнес, хлеб, хлебобулочная промышленность
11:26 11.03.2025
 
В Финляндии сообщили о начале забастовки работников хлебопекарной отрасли

Yle: забастовка в хлебопекарной отрасли скажется на доступности хлеба в Финляндии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Забастовка работников хлебопекарной отрасли началась в Финляндии, трудовая акция скорее всего повлияет на доступность хлеба в магазинах, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Забастовка в хлебопекарной отрасли началась сегодня, во вторник, в полночь... Ожидается, что забастовка продлится шесть дней", - говорится в материале.
Забастовка затронула две тысячи работников и 150 пекарен по всей Финляндии, включая такие крупные компании как Fazer и Vaasan. По словам представителей профсоюзов, забастовка с большой долей вероятности повлияет на доступность хлеба в магазинах.
"Сегодня хлеб, возможно, есть в магазинах, но завтра, вероятно, (асcортимент - ред.) будет ограничен", - приводит слова доверенного лица профсоюза Пяйви Лемпинен Yle.
Трудовая акция проводится из-за спора о коллективном договоре между профсоюзом работников пищевой промышленности и ассоциацией пищевой промышленности, которая представляет интересы работодателей.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
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ФИНЛЯНДИЯБизнесхлебхлебобулочная промышленность
 
 
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