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Захарова высказалась о возможном визите Уиткоффа в Россию - 11.03.2025, ПРАЙМ
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Захарова высказалась о возможном визите Уиткоффа в Россию
Захарова высказалась о возможном визите Уиткоффа в Россию - 11.03.2025, ПРАЙМ
Захарова высказалась о возможном визите Уиткоффа в Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ,... | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:31+0300
2025-03-11T09:31+0300
политика
россия
сша
стив уиткофф
мария захарова
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МОСКВА, 11 мар-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, заявила, что двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. "Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно", - сказала она, добавив, что "будем держать вас в курсе по мере развития событий". Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
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россия, сша, стив уиткофф, мария захарова
Политика, РОССИЯ, США, Стив Уиткофф, Мария Захарова
09:31 11.03.2025
 
Захарова высказалась о возможном визите Уиткоффа в Россию

Захарова о визите Уиткоффа в Россию: контакты с США достаточно интенсивные

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 мар-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, заявила, что двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные.
"Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно", - сказала она, добавив, что "будем держать вас в курсе по мере развития событий".
Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.
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ПолитикаРОССИЯСШАСтив УиткоффМария Захарова
 
 
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