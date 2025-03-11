https://1prime.ru/20250311/zakharova-855659910.html

Захарова высказалась о возможном визите Уиткоффа в Россию

Захарова высказалась о возможном визите Уиткоффа в Россию - 11.03.2025, ПРАЙМ

Захарова высказалась о возможном визите Уиткоффа в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ,... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:31+0300

2025-03-11T09:31+0300

2025-03-11T09:31+0300

политика

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сша

стив уиткофф

мария захарова

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МОСКВА, 11 мар-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, заявила, что двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. "Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно", - сказала она, добавив, что "будем держать вас в курсе по мере развития событий". Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта.

https://1prime.ru/20250310/zakharova-855631958.html

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россия, сша, стив уиткофф, мария захарова