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Стоимость золота колеблется во вторник утром

Стоимость золота колеблется во вторник утром - 11.03.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота колеблется во вторник утром

Стоимость золота во вторник утром колеблется, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T09:11+0300

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2025-03-11T09:11+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром колеблется, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,59 доллара, или на 0,02%, до 2 899,99 доллара за тройскую унцию, минутами ранее золото несколько снижалось. В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01%, до 32,528 доллара за унцию. Цена на золото остается без поддержки на физическом рынке на фоне слабого спроса в Индии и Китае, цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper). Тем не менее аналитик отмечает, что в 2025 году котировки драгоценного металла могут достигнуть новых максимальных значений, а компенсация низкого спроса на физическое золото возможна посредством увеличением притока в биржевые фонды (ETF) на золото. Золото является надежным активом, и спрос на него традиционно растет в случае усиления геополитических рисков и неопределенности вокруг мировой экономики.

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китай

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