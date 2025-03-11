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Стоимость золота колеблется во вторник утром - 11.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250311/zoloto-855659006.html
Стоимость золота колеблется во вторник утром
Стоимость золота колеблется во вторник утром - 11.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота колеблется во вторник утром
Стоимость золота во вторник утром колеблется, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-11T09:11+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром колеблется, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,59 доллара, или на 0,02%, до 2 899,99 доллара за тройскую унцию, минутами ранее золото несколько снижалось. В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01%, до 32,528 доллара за унцию. Цена на золото остается без поддержки на физическом рынке на фоне слабого спроса в Индии и Китае, цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper). Тем не менее аналитик отмечает, что в 2025 году котировки драгоценного металла могут достигнуть новых максимальных значений, а компенсация низкого спроса на физическое золото возможна посредством увеличением притока в биржевые фонды (ETF) на золото. Золото является надежным активом, и спрос на него традиционно растет в случае усиления геополитических рисков и неопределенности вокруг мировой экономики.
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золото, цены на золото, comex, индия, китай, рынки
Экономика, золото, цены на золото, Comex, ИНДИЯ, КИТАЙ, Рынки
09:11 11.03.2025
 
Стоимость золота колеблется во вторник утром

Цены на золото в начале торгов во вторник колеблются

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром колеблется, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,59 доллара, или на 0,02%, до 2 899,99 доллара за тройскую унцию, минутами ранее золото несколько снижалось.
В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01%, до 32,528 доллара за унцию.
Цена на золото остается без поддержки на физическом рынке на фоне слабого спроса в Индии и Китае, цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper).
Тем не менее аналитик отмечает, что в 2025 году котировки драгоценного металла могут достигнуть новых максимальных значений, а компенсация низкого спроса на физическое золото возможна посредством увеличением притока в биржевые фонды (ETF) на золото.
Золото является надежным активом, и спрос на него традиционно растет в случае усиления геополитических рисков и неопределенности вокруг мировой экономики.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
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Экономиказолотоцены на золотоComexИНДИЯКИТАЙРынки
 
 
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