https://1prime.ru/20250311/zoloto-855659006.html
Стоимость золота колеблется во вторник утром
Стоимость золота колеблется во вторник утром - 11.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота колеблется во вторник утром
Стоимость золота во вторник утром колеблется, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T09:11+0300
2025-03-11T09:11+0300
2025-03-11T09:11+0300
экономика
золото
цены на золото
comex
индия
китай
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром колеблется, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,59 доллара, или на 0,02%, до 2 899,99 доллара за тройскую унцию, минутами ранее золото несколько снижалось. В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01%, до 32,528 доллара за унцию. Цена на золото остается без поддержки на физическом рынке на фоне слабого спроса в Индии и Китае, цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper). Тем не менее аналитик отмечает, что в 2025 году котировки драгоценного металла могут достигнуть новых максимальных значений, а компенсация низкого спроса на физическое золото возможна посредством увеличением притока в биржевые фонды (ETF) на золото. Золото является надежным активом, и спрос на него традиционно растет в случае усиления геополитических рисков и неопределенности вокруг мировой экономики.
https://1prime.ru/20250310/seligdar-855641579.html
индия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4f396c7fbb485db0d8dc13bc4e572f12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, цены на золото, comex, индия, китай, рынки
Экономика, золото, цены на золото, Comex, ИНДИЯ, КИТАЙ, Рынки
Стоимость золота колеблется во вторник утром
Цены на золото в начале торгов во вторник колеблются
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром колеблется, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.59 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,59 доллара, или на 0,02%, до 2 899,99 доллара за тройскую унцию, минутами ранее золото несколько снижалось.
В это же время мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01%, до 32,528 доллара за унцию.
Цена на золото остается без поддержки на физическом рынке на фоне слабого спроса в Индии и Китае, цитирует агентство Блумберг аналитика Standard Chartered Plc Сьюки Купер (Suki Cooper).
Тем не менее аналитик отмечает, что в 2025 году котировки драгоценного металла могут достигнуть новых максимальных значений, а компенсация низкого спроса на физическое золото возможна посредством увеличением притока в биржевые фонды (ETF) на золото.
Золото является надежным активом, и спрос на него традиционно растет в случае усиления геополитических рисков и неопределенности вокруг мировой экономики.
"Селигдар" увеличил объем запасов золота