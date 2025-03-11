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Цена на золото растет после двух дней снижения
Цена на золото растет после двух дней снижения - 11.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет после двух дней снижения
Стоимость золота растет во вторник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-11T17:45+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,85 доллара, или на 0,72% - до 2 920,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,91% - до 33,153 доллара за унцию. По итогам двух предыдущих торговых дней золото подешевело на 1%. В среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Согласно ожиданиям, по итогам февраля она замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее. Статистика может отразиться на дальнейшем курсе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет на следующей неделе. Действия ФРС влияют на котировки золота.
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comex, сша, рынки, золото, цены на золото
Экономика, Comex, США, Рынки, золото, цены на золото
Цена на золото растет после двух дней снижения
Стоимость золота растет во вторник после двух торговых сессий снижения
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,85 доллара, или на 0,72% - до 2 920,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,91% - до 33,153 доллара за унцию.
По итогам двух предыдущих торговых дней золото подешевело на 1%.
В среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Согласно ожиданиям, по итогам февраля она замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее.
Статистика может отразиться на дальнейшем курсе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет на следующей неделе. Действия ФРС влияют на котировки золота.
Таможня Гонконга сообщила о крупнейшем случае контрабанды золотых слитков