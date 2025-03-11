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Цена на золото растет после двух дней снижения - 11.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250311/zoloto-855679810.html
Цена на золото растет после двух дней снижения
Цена на золото растет после двух дней снижения - 11.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет после двух дней снижения
Стоимость золота растет во вторник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,85 доллара, или на 0,72% - до 2 920,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,91% - до 33,153 доллара за унцию. По итогам двух предыдущих торговых дней золото подешевело на 1%. В среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Согласно ожиданиям, по итогам февраля она замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее. Статистика может отразиться на дальнейшем курсе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет на следующей неделе. Действия ФРС влияют на котировки золота.
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comex, сша, рынки, золото, цены на золото
Экономика, Comex, США, Рынки, золото, цены на золото
17:45 11.03.2025
 
Цена на золото растет после двух дней снижения

Стоимость золота растет во вторник после двух торговых сессий снижения

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,85 доллара, или на 0,72% - до 2 920,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,91% - до 33,153 доллара за унцию.
По итогам двух предыдущих торговых дней золото подешевело на 1%.
В среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Согласно ожиданиям, по итогам февраля она замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее.
Статистика может отразиться на дальнейшем курсе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет на следующей неделе. Действия ФРС влияют на котировки золота.
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