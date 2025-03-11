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Цена на золото растет после двух дней снижения

Цена на золото растет после двух дней снижения - 11.03.2025, ПРАЙМ

Цена на золото растет после двух дней снижения

Стоимость золота растет во вторник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T17:45+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,85 доллара, или на 0,72% - до 2 920,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,91% - до 33,153 доллара за унцию. По итогам двух предыдущих торговых дней золото подешевело на 1%. В среду инвесторы будут оценивать данные по инфляции в США. Согласно ожиданиям, по итогам февраля она замедлилась в годовом выражении до 2,9% с 3% месяцем ранее. Статистика может отразиться на дальнейшем курсе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет на следующей неделе. Действия ФРС влияют на котировки золота.

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