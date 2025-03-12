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Выдана лицензия на строительство нового энергоблока Курской АЭС-2

Выдана лицензия на строительство нового энергоблока Курской АЭС-2 - 12.03.2025, ПРАЙМ

Выдана лицензия на строительство нового энергоблока Курской АЭС-2

Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки нового энергоблока №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступить к работам подготовительного... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T14:28+0300

2025-03-12T14:28+0300

2025-03-12T14:28+0300

энергетика

ростехнадзор

росэнергоатом

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курская аэс

атомная энергетика

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки нового энергоблока №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступить к работам подготовительного периода на стройплощадке обоих будущих энергоблоков второй очереди этой атомной электростанции, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерной установки энергоблока № 4 с реактором ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. Таким образом получены документы, позволяющие приступить к работам подготовительного периода на стройплощадке обоих энергоблоков второй очереди станции замещения - №3 и №4", - говорится в сообщении. Ранее в марте Ростехнадзор выдал аналогичную лицензию на размещение ядерной установки энергоблока №3 Курской АЭС-2. "Получение лицензии подтверждает соответствие проекта российским нормам и правилам в области использования атомной энергии и свидетельствует о готовности площадки к размещению атомного объекта", - пояснил директор Курской АЭС Александр Увакин, слова которого приведены в сообщении. "Параллельно с подготовительными работами непосредственно на строительной площадке также начинается активная работа по согласованию с заказчиком (АО "Концерн Росэнергоатом") перечня оборудования, заказ которого запланирован на этот год. Особенно это касается оборудования так называемого длительного цикла изготовления, например: ядерная паро-производящая установка, корпус реактора, система преднапряжения защитной оболочки и прочее. Срок изготовления данного оборудования составляет порядка 1,5 лет", - отметил советник президента АО "Атомстройэкспорт" (управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома") Александр Хазин. Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России. Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2042 года предусмотрено строительство и ввод в эксплуатации энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2. Работы на энергоблоке №1 в текущем году ведутся в соответствии с утвержденными планами, продолжается сооружение энергоблока №2, отмечает концерн "Росэнергоатом". Всего к 2042 году в России планируется ввести 38 энергоблоков, а к 2045 году атомная генерация должна составлять 25% от всей электроэнергии, вырабатываемой в стране.

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ростехнадзор, росэнергоатом, росатом, курская аэс, атомная энергетика