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Аграрии обеспечены ресурсами для весенних полевых работ, заявил Патрушев

Аграрии обеспечены ресурсами для весенних полевых работ, заявил Патрушев - 12.03.2025, ПРАЙМ

Аграрии обеспечены ресурсами для весенних полевых работ, заявил Патрушев

Агропромышленный комплекс вступает в фазу весенних полевых работ, российские аграрии обеспечены всем необходимым перед началом посевной, заявил вице-премьер РФ... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T17:45+0300

2025-03-12T17:45+0300

2025-03-12T17:45+0300

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Агропромышленный комплекс вступает в фазу весенних полевых работ, российские аграрии обеспечены всем необходимым перед началом посевной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Сейчас агропромышленный комплекс вступает в фазу полевых работ. В целом аграрии всеми необходимыми ресурсами обеспечены для их проведения. Отдельно отмечу, что несмотря на крайне сложные погодные условия 2024 года, в 2025 году у нас погодные условия пока не лучше, но тем не менее 87% озимых у нас сохранились в нормальном состоянии. Очень надеемся, что погода будет нам благоволить и такая ситуация у нас сохранится", - заявил Патрушев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он также отметил, что в преддверии посевных работ дополнительно выделено 42 миллиарда рублей на субсидирование новых льготных кредитов, из них 34 миллиарда – на короткие кредиты. "Они могут быть использованы в том числе для приобретения горюче-смазочных материалов, семян, удобрений и всего того, что крестьянину очень важно в момент посевной", – уточнил вице-премьер. Также Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз приступил к реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" с 2025 года, который "направлен на достижение аграрного суверенитета". Проект включает пять направлений, среди которых развитие селекции и генетики, мероприятия по увеличению доли отечественных ветпрепаратов, обеспечение аграриев российской сельхозтехникой и оборудованием, направление биотехнологий, а также отдельное направление развития кадрового потенциала. "На финансирование агропрома и развитие сельских территорий правительством в 2025 году предусмотрено более 530 миллиардов рублей. У нас сохраняются все основные инструменты поддержки, в том числе и льготное кредитование", - сказал заместитель председателя правительства РФ.

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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев