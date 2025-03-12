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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии среды - 12.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250312/aktsii-855695925.html
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии среды
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии среды - 12.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии среды
Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:18+0300
2025-03-12T10:19+0300
экономика
рынки
торги
акции
мосбиржа
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.11 мск снижался на 0,27%, до 3 192,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 1 230,94 пункта. При этом сильно дешевеют акции "Сегежи" (-2,09%), "Юнипро" (-1,59%), "ЭН + Груп" (-1,57%), ПИКа (-1,51%). Дорожают акции "Мосэнерго" (+1,56%), "Новабев групп" (+0,55%), ОВК (+0,4%), "Русгидро" (+0,17%). "Очень часто опережающая рынок динамика акций финансистов является предвестников восходящего тренда всего индекса Мосбиржи. Но в данном случае сигнал может оказаться ложным. Разрушить оптимистичные ожидания может геополитика", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня не видим повода для улучшения настроений и активизации покупателей - повышенная неопределенность относительно сроков и условий мирного урегулировании на Украине сохраняется, в то время как в текущие оценки большинства "фишек" уже в значительной степени заложен геополитический позитив. Полагаем, что диапазон 3160-3230 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность, допускаем откат индекса к его нижней границе", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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рынки, торги, акции, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, Мосбиржа
10:18 12.03.2025 (обновлено: 10:19 12.03.2025)
 
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии среды

Российский рынок акций снижается в ожидании геополитических новостей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.11 мск снижался на 0,27%, до 3 192,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 1 230,94 пункта.
При этом сильно дешевеют акции "Сегежи" (-2,09%), "Юнипро" (-1,59%), "ЭН + Груп" (-1,57%), ПИКа (-1,51%). Дорожают акции "Мосэнерго" (+1,56%), "Новабев групп" (+0,55%), ОВК (+0,4%), "Русгидро" (+0,17%).
"Очень часто опережающая рынок динамика акций финансистов является предвестников восходящего тренда всего индекса Мосбиржи. Но в данном случае сигнал может оказаться ложным. Разрушить оптимистичные ожидания может геополитика", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Сегодня не видим повода для улучшения настроений и активизации покупателей - повышенная неопределенность относительно сроков и условий мирного урегулировании на Украине сохраняется, в то время как в текущие оценки большинства "фишек" уже в значительной степени заложен геополитический позитив. Полагаем, что диапазон 3160-3230 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность, допускаем откат индекса к его нижней границе", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Российский рынок акций немного повышается утром
08:12
 
ЭкономикаРынкиТоргиАкцииМосбиржа
 
 
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