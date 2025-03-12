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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии среды

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии среды - 12.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии среды

Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T10:18+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии среды в ожидании геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.11 мск снижался на 0,27%, до 3 192,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 1 230,94 пункта. При этом сильно дешевеют акции "Сегежи" (-2,09%), "Юнипро" (-1,59%), "ЭН + Груп" (-1,57%), ПИКа (-1,51%). Дорожают акции "Мосэнерго" (+1,56%), "Новабев групп" (+0,55%), ОВК (+0,4%), "Русгидро" (+0,17%). "Очень часто опережающая рынок динамика акций финансистов является предвестников восходящего тренда всего индекса Мосбиржи. Но в данном случае сигнал может оказаться ложным. Разрушить оптимистичные ожидания может геополитика", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". "Сегодня не видим повода для улучшения настроений и активизации покупателей - повышенная неопределенность относительно сроков и условий мирного урегулировании на Украине сохраняется, в то время как в текущие оценки большинства "фишек" уже в значительной степени заложен геополитический позитив. Полагаем, что диапазон 3160-3230 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность, допускаем откат индекса к его нижней границе", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

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рынки, торги, акции, мосбиржа