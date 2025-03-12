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Российский рынок акций продолжает снижение в среду

Российский рынок акций продолжает снижение в среду - 12.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижение в среду

Российский рынок акций демонстрирует снижение и во второй половине торгов среды, следует из данных торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T15:03+0300

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2025-03-12T15:03+0300

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МОСКВА, 12 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение и во второй половине торгов среды, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.44 мск снижается на 0,79%, до 3 175,82 пункта. "Инвесторы ожидают официальной реакции российской стороны на предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня, "озвученное" накануне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшие дни состоятся контакты между Россией и США, а также отметил, что при необходимости телефонный разговор между Трампом и Путиным может быть организован оперативно", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "По прежнему ближайшей поддержкой нашему индексу акций будет уровень 3100-3150 пунктов... В фокусе трейдеров и инвесторов сегодня... прежде всего новости и слухи о предстоящих российско-американских переговорах на высшем уровне. Кроме того, важными для нашего фондового рынка, в том числе и рынка российского госдолга, будут данные инфляции в России за февраль текущего года и данные инфляции в США", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. Одним из основных нисходящих рисков для российского рынка в ближайшие дни и недели остаются возможные затруднения в поиске компромиссного решения, предвещающие продолжение конфликта, резюмирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК "Акции "Юнипро" остаются под давлением из-за планов направить на капитальные затраты до 2031 года 327 миллиардов рублей, что, скорее всего, приведет к отказу от дивидендных выплат на этом временном горизонте", - считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Они же и в лидерах снижения стоимости – на 3,75%. Также акции "Сегежи" дешевеют на 3,47%, ПИКа - также на 3,47%, "Вуш холдинга" - на 3,13%, ДВМП - на 3,1%, "Ростелекома" - на 2,79%. В лидерах же роста котировок - акции "Мосэнерго" (+1,44%), "Новабева" (+1,01%), "Роснефти" (+0,82%), "Алросы" (+0,69%), "Московского кредитного банка" (+0,58%), а также "Ренессанс страхования" (+0,72%). "Лучше рынка чувствуют себя акции "Ренессанс страхования"... Компания отчиталась сегодня за 2024 год в рамках ожиданий инвесторов. За 2024 год общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 37,5% года к году и достигла 169,8 миллиарда рублей благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Чистая прибыль за 12 месяцев 2024 года составила 11,1 миллиарда рублей, что на 7,8% выше года к году", - отмечает Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".

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рынки, сша, мосбиржа, ренессанс страхование, акции, российский рынок акций