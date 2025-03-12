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Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений госсекретаря США Марка Рубио по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:30+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений госсекретаря США Марка Рубио по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов. В частности, Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Он также сказал, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. Наконец, Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах. К 16.19 мск индекс Мосбиржи снижался лишь на 0,29%. До заявлений Рубио индикатор терял 0,7%.
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Экономика, Рынки, Марк Рубио, Мосбиржа, США, УКРАИНА, Акции, российский рынок акций
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине
Российский рынок акций компенсировал большую часть падения после заявлений Рубио
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений госсекретаря США Марка Рубио по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов.
В частности, Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Он также сказал, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. Наконец, Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
К 16.19 мск индекс Мосбиржи снижался лишь на 0,29%. До заявлений Рубио индикатор терял 0,7%.
Российский рынок акций продолжает снижение в среду