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Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250312/aktsii-855712713.html
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине - 12.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений госсекретаря США Марка Рубио по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T16:30+0300
2025-03-12T16:30+0300
экономика
рынки
марк рубио
мосбиржа
сша
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российский рынок акций
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений госсекретаря США Марка Рубио по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов. В частности, Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Он также сказал, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. Наконец, Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах. К 16.19 мск индекс Мосбиржи снижался лишь на 0,29%. До заявлений Рубио индикатор терял 0,7%.
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рынки, марк рубио, мосбиржа, сша, украина, акции, российский рынок акций
Экономика, Рынки, Марк Рубио, Мосбиржа, США, УКРАИНА, Акции, российский рынок акций
16:30 12.03.2025
 
Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений Рубио по Украине

Российский рынок акций компенсировал большую часть падения после заявлений Рубио

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосбиржа
Мосбиржа - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций замедлил снижение после заявлений госсекретаря США Марка Рубио по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов.
В частности, Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Он также сказал, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. Наконец, Рубио заявил, что вопросы европейских санкций против России и замороженных российских активов будут обсуждаться на будущих переговорах.
К 16.19 мск индекс Мосбиржи снижался лишь на 0,29%. До заявлений Рубио индикатор терял 0,7%.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Российский рынок акций продолжает снижение в среду
15:03
 
ЭкономикаРынкиМарк РубиоМосбиржаСШАУКРАИНААкциироссийский рынок акций
 
 
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