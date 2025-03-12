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Россия увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 2,7 раза
Россия увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 2,7 раза - 12.03.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 2,7 раза
Экспорт российской продукции АПК в Индию в 2024 году вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил более 3,4 миллиона тонн, сообщает центр... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:34+0300
2025-03-12T10:34+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экспорт российской продукции АПК в Индию в 2024 году вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил более 3,4 миллиона тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, поставки российской агропродукции в Индию в 2024 году составили более 3,4 миллиона тонн. В сравнении с 2023 годом объем экспорта вырос в 2,7 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что драйверами роста в натуральном выражении стали: нут - рост в 168 раз, обработанное зерно овса - в 12 раз, горох - рост в 10,4 раза, вода без сахара и добавок - в 5,5 раза, подсолнечное масло - в 2,4 раза.
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агроэкспорт, минсельхоз, индия, россия, сельское хозяйство
Экономика, Агроэкспорт, Минсельхоз, ИНДИЯ, РОССИЯ, Сельское хозяйство
Россия увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 2,7 раза
"Агроэкспорт": экспорт российской продукции АПК в Индию вырос в 2024 году
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Экспорт российской продукции АПК в Индию в 2024 году вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил более 3,4 миллиона тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, поставки российской агропродукции в Индию в 2024 году составили более 3,4 миллиона тонн. В сравнении с 2023 годом объем экспорта вырос в 2,7 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что драйверами роста в натуральном выражении стали: нут - рост в 168 раз, обработанное зерно овса - в 12 раз, горох - рост в 10,4 раза, вода без сахара и добавок - в 5,5 раза, подсолнечное масло - в 2,4 раза.
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