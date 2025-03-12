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Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5%
Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5% - 12.03.2025, ПРАЙМ
Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5%
Средняя розничная цена дизельного топлива в России в феврале выросла на 0,4%, а цена бензина на автозаправках - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:05+0300
2025-03-12T19:05+0300
2025-03-12T19:05+0300
энергетика
росстат
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азс
инфляция в россии
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в феврале выросла на 0,4%, а цена бензина на автозаправках - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 2,7%. Инфляция в РФ за февраль составила 0,81%. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 11,78% по итогам февраля. По дизтопливу данные не приводятся.
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росстат, россия, бензин, дизельное топливо, азс, инфляция в россии
Энергетика, Росстат, РОССИЯ, Бензин, дизельное топливо, АЗС, инфляция в России
Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5%
Росстат: средняя цена дизтоплива на АЗС в РФ в феврале выросла на 0,4%, бензина - на 0,5%
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в феврале выросла на 0,4%, а цена бензина на автозаправках - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 2,7%.
Инфляция в РФ за февраль составила 0,81%.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 11,78% по итогам февраля. По дизтопливу данные не приводятся.
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо - на 0,1%