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Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5% - 12.03.2025, ПРАЙМ
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Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5%
Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5% - 12.03.2025, ПРАЙМ
Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5%
Средняя розничная цена дизельного топлива в России в феврале выросла на 0,4%, а цена бензина на автозаправках - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата. | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T19:05+0300
2025-03-12T19:05+0300
энергетика
росстат
россия
бензин
дизельное топливо
азс
инфляция в россии
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в феврале выросла на 0,4%, а цена бензина на автозаправках - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 2,7%. Инфляция в РФ за февраль составила 0,81%. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 11,78% по итогам февраля. По дизтопливу данные не приводятся.
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росстат, россия, бензин, дизельное топливо, азс, инфляция в россии
Энергетика, Росстат, РОССИЯ, Бензин, дизельное топливо, АЗС, инфляция в России
19:05 12.03.2025
 
Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5%

Росстат: средняя цена дизтоплива на АЗС в РФ в феврале выросла на 0,4%, бензина - на 0,5%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в феврале выросла на 0,4%, а цена бензина на автозаправках - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 2,7%.
Инфляция в РФ за февраль составила 0,81%.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 11,78% по итогам февраля. По дизтопливу данные не приводятся.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,2%, дизтопливо - на 0,1%
5 марта, 19:08
 
ЭнергетикаРосстатРОССИЯБензиндизельное топливоАЗСинфляция в России
 
 
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