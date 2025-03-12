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Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5%

Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5% - 12.03.2025, ПРАЙМ

Средняя цена бензина на АЗС в России в феврале выросла на 0,5%

Средняя розничная цена дизельного топлива в России в феврале выросла на 0,4%, а цена бензина на автозаправках - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата. | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T19:05+0300

2025-03-12T19:05+0300

2025-03-12T19:05+0300

энергетика

росстат

россия

бензин

дизельное топливо

азс

инфляция в россии

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в феврале выросла на 0,4%, а цена бензина на автозаправках - на 0,51%, свидетельствуют данные Росстата. При этом газомоторное топливо за месяц подешевело на 2,7%. Инфляция в РФ за февраль составила 0,81%. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин выросла на 11,78% по итогам февраля. По дизтопливу данные не приводятся.

https://1prime.ru/20250305/benzin-855508525.html

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