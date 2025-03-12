https://1prime.ru/20250312/bakhreyn-855695756.html
Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025
Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025 - 12.03.2025, ПРАЙМ
Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025
Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), сообщили в пресс-службе фонда... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:12+0300
2025-03-12T10:12+0300
2025-03-12T10:12+0300
экономика
бахрейн
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/55/828665542_0:38:725:446_1920x0_80_0_0_ec2c4ed6545535bf965f494c5f7c87bc.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". "Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что павильон королевства станет главной площадкой для представления его инвестиционного потенциала, а также для знакомства с будущими бизнес-партнерами и обмена опытом. По информации Росконгресса, участники ПМЭФ смогут узнать о перспективах сотрудничества с Бахрейном, например, в сфере туризма.
https://1prime.ru/20250306/mask-855550294.html
бахрейн
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/55/828665542_41:0:685:483_1920x0_80_0_0_d5ae5beba7b4478589909a57653c050a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, росконгресс
Экономика, БАХРЕЙН, Росконгресс
Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025
Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на ПМЭФ-2025
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
"Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня", - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что павильон королевства станет главной площадкой для представления его инвестиционного потенциала, а также для знакомства с будущими бизнес-партнерами и обмена опытом. По информации Росконгресса, участники ПМЭФ смогут узнать о перспективах сотрудничества с Бахрейном, например, в сфере туризма.
Власти Петербурга прокомментировал слухи об участии Илона Маска в ПМЭФ