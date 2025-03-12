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Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025 - 12.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025
Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025 - 12.03.2025, ПРАЙМ
Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025
Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), сообщили в пресс-службе фонда... | 12.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-12T10:12+0300
2025-03-12T10:12+0300
экономика
бахрейн
росконгресс
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". "Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что павильон королевства станет главной площадкой для представления его инвестиционного потенциала, а также для знакомства с будущими бизнес-партнерами и обмена опытом. По информации Росконгресса, участники ПМЭФ смогут узнать о перспективах сотрудничества с Бахрейном, например, в сфере туризма.
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бахрейн, росконгресс
Экономика, БАХРЕЙН, Росконгресс
10:12 12.03.2025
 
Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025

Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на ПМЭФ-2025

#Бахрейн
#Бахрейн
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
"Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня", - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что павильон королевства станет главной площадкой для представления его инвестиционного потенциала, а также для знакомства с будущими бизнес-партнерами и обмена опытом. По информации Росконгресса, участники ПМЭФ смогут узнать о перспективах сотрудничества с Бахрейном, например, в сфере туризма.
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