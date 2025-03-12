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Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025

Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025 - 12.03.2025, ПРАЙМ

Королевство Бахрейн станет страной-гостем ПМЭФ-2025

Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), сообщили в пресс-службе фонда... | 12.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-12T10:12+0300

2025-03-12T10:12+0300

2025-03-12T10:12+0300

экономика

бахрейн

росконгресс

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года (ПМЭФ-2025), сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". "Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что павильон королевства станет главной площадкой для представления его инвестиционного потенциала, а также для знакомства с будущими бизнес-партнерами и обмена опытом. По информации Росконгресса, участники ПМЭФ смогут узнать о перспективах сотрудничества с Бахрейном, например, в сфере туризма.

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бахрейн, росконгресс